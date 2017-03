Regards coupables  

Celeste a tout pour être heureuse : une carrière à succès, un séduisant petit ami et un appartement luxueux. Mais sa vie tourne au cauchemar lorsqu'elle devient la cible d'un voyeur menaçant. Elle commence à recevoir des colis ainsi que des coups de fil anonymes et prend peur. Quand elle découvre de la lingerie dans son lit, elle réalise que cet inconnu n'a plus de limites. La police ne pouvant l'aider, Celeste décide de le prendre à son propre jeu...