Rendez-moi ma fille  

Traumatisée par l’assassinat de sa fille, Chloé, Rebecca Mayer est internée dans un hôpital psychiatrique. Elle s’en échappe et vole la voiture d’un médecin. Victime d’hallucinations, elle est persuadée que sa fille est toujours en vie et s’imagine qu’elle la conduit à l’université pour sa première journée de cours. Elle croise le chemin de plusieurs hommes peu recommandables qu’elle considère tous comme des menaces pour sa fille et finit par les tuer. Emily Tobin, shérif du comté de Bower, mène l’enquête avec l’aide sa fille, Molly, qui, malgré son jeune âge, parvient à faire le lien entre des crimes non élucidés dans la région et ceux commis par Rebecca.