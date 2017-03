La robe de la mariée  

Charles Carter disparaît le jour de son mariage, juste après la cérémonie. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Trente-cinq ans plus tard, Jennifer fait l’acquisition d’une magnifique robe de mariée en dentelle de la marque D’Arcet. En la restaurant, elle découvre une poche secrète, maculée de sang. Il ne lui en faut pas plus pour ouvrir une enquête. Après des recherches, elle retrouve la propriétaire de la robe, Helen Carter, une femme riche, très investie auprès des enfants défavorisés. Elle dit n’avoir aucune idée de ce qui a pu se passer. Apprenant par le lieutentant Lynwood que Jennifer enquête sur la disparition de Charles, le fils du lieutenant Patel, chargé de l’enquête à l’époque, vient lui déposer tous les dossiers que celui-ci avait conservés. Elle y découvre l’identité des convives, notamment celle de Ted Thompson, le témoin du marié. Il lui apprend qu’ils étaient amis d’enfance. Son père était le jardinier de celui de Charles, ils ne venaient donc pas du même monde. Il lui dit n’avoir jamais été très proche d’Helen pour cette même raison. Or, en visionnant plus tard un film de famille dans les dossiers du lieutenant Patel, elle voit Helen et Ted très complices et se demande pourquoi ils mentent...