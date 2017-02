Romance sous les étoiles  

Becca est une jeune femme d’une trentaine d’années qui ne semble pas pressée d’entrer dans la vie active. Après avoir étudié la littérature, puis les beaux-arts, elle est actuellement en dernière année de psychologie. Son ami Walt, professeur de littérature, la presse de choisir un sujet de thèse qui fera enfin d’elle une adulte responsable. Comme Becca est à court d’idées, il lui suggère d’aller assister sa nièce, institutrice, pour tenter de trouver un sujet de thèse en rapport avec la psychologie de l’enfance. En observant les enfants de la classe, Becca remarque une fillette de neuf ans qui semble prostrée. La seule chose qui intéresse Emily, ce sont les plans qu’elle dessine. Becca apprend que la mère de la fillette est décédée deux ans plus tôt. Cela touche immédiatement la jeune femme qui a elle aussi perdu sa mère. Elle tente de se rapprocher d’Emily. En discutant avec elle, la fillette s’ouvre. Le soir, Nate, le papa d’Emily, propose à sa fille d’inviter sa nouvelle amie. Le rendez-vous est pris une après-midi, mais Nate ne s’attend pas à voir débarquer une jeune femme. Peu importe, ils passent tous les trois un excellent moment à manger des glaces et Nate constate qu’Emily semble très heureuse en présence de Becca. Lui-même n’est pas insensible au charme de l’étudiante. Alors qu’elle est une fois de plus en retard à son cours, Becca croise Nate sur le campus de l’université...