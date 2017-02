Romance sulfureuse : L'histoire vraie de Liz Taylor et Richard Burton  

Elizabeth Taylor, la plus grande star de Hollywood et Richard Burton, comédien de théâtre au sommet de son art. L'histoire bouleversante de cet amour fou entre deux monstres sacrés, de leur rencontre sur le tournage de Cléopatre à la mort de Richard Burton, en passant par la jet-set, un divorce, un remariage, un second divorce, les grands rôles dans les grands films qu'ils ont souvent interprétés ensemble, leur passion inaltérable l'un pour l'autre..