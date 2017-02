Seconde chance pour une romance  

Georgia est invitée à la fête des anciens élèves de son lycée, quelques jours avant Noël. Elle y voit l’occasion de reconquérir Craig, son premier amour, qu’elle n’a jamais oublié. Mais Georgia va trouver une rivale sur son chemin : Laurie qui est mannequin et a réussi dans la vie, contrairement à elle. La fête se passe et Georgia découvre la vraie personnalité de Craig : il est menteur et arrogant. Elle va finalement tomber dans les bras de Ben, son ami et confident, qui l’aime depuis toujours.