Tempête de lave  

Lori et John sont secouristes dans une petite ville tranquille, mais Lori aspire à des missions plus ambitieuses et son couple est en pleine crise. Leurs enfants, Ian et Emma, retrouvent deux de leurs amis morts alors qu'ils avaient rendez-vous dans une mine désaffectée. Pensant que la grotte située sous la mine est envahie de gaz nocifs, ils alertent immédiatement leurs parents. D'autres phénomènes inquiétant se succèdent : l'eau de la rivière se met à bouillonner, il pleut des cendres alors qu'il n'y a pas de volcan dans la région... Une catastrophe de grande ampleur pourrait bien être en marche, Lori et John pourront-ils l'empêcher, ou au moins sauver leur famille ?