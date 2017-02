Kate Kovic est expert psychiatre auprès des tribunaux. Son ancien professeur, Edward Brazier, lui demande de l'aider sur un cas. Une femme, Christine Solter, est condamnée à mort pour avoir tué un policier en 1975. En consultation, elle a soudain montré des signes de troubles dissociatifs de l'identité et Edward se demande si elle n'a pas été victime d'une grave erreur judiciaire. Pourquoi aurait-elle tué le seul homme en qui elle avait confiance ? Quel rapport y a-t-il entre Christine et le tueur à la poupée ? Kate mène l'enquête et les menaces dont elle est victime lui montrent qu'elle n'est peut-être pas sur une fausse piste...