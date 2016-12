Un chien pour Noël  

George McCray vit seul avec ses grand-parents, Cora et Bob, dans leur ferme familiale du Kansas depuis que son père est mort dans un accident sur l'exploitation. Jill, sa mère, est, en effet, partie vivre près de ses filles aînées qui étudient dans le Minnesota depuis le drame, mais George a convaincu sa mère de rester à la ferme jusqu'en janvier avant de la rejoindre. Alors que Noël approche, Bob ramène à la ferme le chien de Frank Thorne, un voisin incarcéré pour récidive d'ivresse au volant. George se prend d'affection pour le chien, qu'il baptise Tucker. Mais à son grand désarroi, Frank récupère son chien à sa sortie de prison. Privé de son permis, Frank ne peut aller jusqu'en ville pour acheter de l'alcool. Il propose à George, qui dégage les routes des environs avec le chasse-neige de son grand-père, d'aller chercher de l'alcool artisanal chez un certain Turner en échange du chien. Mais quand George s'acquitte de sa part du marché, Frank refuse de lui donner l'animal. Peu après, George le découvre à moitié mort, intoxiqué par l'alcool avarié. Frank est sauvé de justesse et George récupère de nouveau le chien. Mais lorsqu'il avoue à ses grand-parents le rôle qu'il a joué dans l'empoisonnement de Frank, son grand-père lui ordonne de rendre Tucker à Frank, qui a enfin décidé de ne plus toucher à l'alcool.