Un enfant à vendre  

Amanda et John Lewis ne peuvent pas avoir d’enfant. Ils prennent la décision d’adopter une petite fille venant de Moldavie, Eva. Lors de sa première visite chez la pédiatre, celle-ci est intriguée par l’acte de naissance de l'enfant. Amanda finit par se demander si Eva n’a pas été enlevée par des criminels, spécialisés dans le trafic d’enfants entre l’Europe de l’Est et les Etats-Unis. Elle mène donc son enquête auprès de l’agence d’adoption et contacte un agent du FBI. Par ailleurs, les Lewis sont surveillés par le mystérieux Gabriel, qui s’avère être le frère de la vraie mère d’Eva…