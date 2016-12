Un noël sans fin  

Pete a tout pour être heureux, mais il ne l’est pas. Ses frères l’embêtent, il se sent oublié par un père au chômage et une mère débordée. Le comble est atteint quand, le matin de Noël, il constate qu’il est le seul à ne pas avoir de cadeau. Le soir, il s’endort, pressé d’oublier cette journée calamiteuse. Mais le lendemain, le surlendemain et les jours suivants, il se réveille comme si c’était la veille et le voilà condamné à revivre à perpétuité le pire des Noëls. Il retirera de cette expérience et de ses discussions avec son grand-père et Katie, sa nouvelle voisine, que le plus important en ce jour de fête n’est pas de recevoir un cadeau, mais d’être entouré des personnes qui nous sont chères.