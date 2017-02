Avec 12 matches en 38 jours, le FC Barcelone est émoussé avant le choc face au PSG

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Aucune équipe n'a plus joué que le FC Barcelone (et l'Atlético Madrid) en 2017. Une bonne nouvelle pour le PSG ?

Avec l’Atlético Madrid, le FC Barcelone est l’équipe qui a le plus joué en 2017 : douze matches en 38 jours. Un calendrier intense à la veille d’un match crucial en Ligue des Champions.



12 et 38

Luis Enrique a toujours préféré les compétitions à élimination directe. Mais contrairement, par exemple, à la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, la Coupe du Roi s’appuie sur un format à deux rencontres et cela surcharge un calendrier déjà bien rempli : entre le 5 janvier et le 11 février de cette année, le FC Barcelone a disputé douze matches (six en Coupe, autant en championnat). Un rythme infernal entrainant une rencontre tous les trois jours, avec certains chocs demandant beaucoup de ressources (la double confrontation face à l’Atlético en Coupe du Roi).





Le FC Barcelone sur les rotules ?

Luis Enrique goûte peu à cette répétition des matches sur une période si courte et il se désole d’être l’équipe la plus sollicitée, « Regardez s’il y a eu une autre équipe avec des matches aussi intenses en janvier, et sur une courte période, avec moins de 72 heures de repos. L’agenda est atroce et les joueurs ne sont pas des machines, il y a beaucoup de choses à analyser. Et j’ai toujours dit que je ne voulais pas me plaindre car j’ai beaucoup de joueurs. » En réalité, il y a un autre club qui fait face à la même situation : l’Atlético Madrid.





Et le PSG dans tout ça ?

Éliminé de la Coupe du Roi lors des quarts de finale et profitant d’un match de Liga reporté, le Real Madrid n’affiche que neuf rencontres à son compteur sur la même période. Autant que les Gunners d’Arsenal et la Juventus Turin. Manchester City et Naples en sont à huit, là où les clubs allemands comme le Bayern Munich n'en sont qu'à six. Adversaire du FC Barcelone en Ligue des Champions, le PSG a disputé dix rencontres officielles depuis le passage à la nouvelle année. Comme Monaco et Benfica. Est-ce que cela pèsera dans la balance le jour venu ? Peut-être…