En 2016, personne n’a plus réussi de dribbles qu’Ousmane Dembélé

Par Maxime CLAUDEL

On comprend mieux pourquoi toute l’Europe veut s’arracher Ousmane Dembélé, parti à Dortmund l’été dernier. En 2016, l’ancien attaquant du Stade Rennais est le joueur ayant réussi le plus de dribbles dans les cinq grands championnats européens.





144

Selon les statistiques dévoilées par OptaJean, Ousmane Dembélé a donc réussi 144 dribbles sur tous ceux qu’il a tentés en 2016 (année calendaire). C’est peu dire que le jeune attaquant du Borussia Dortmund a de l’or dans les crampons. Il devance un podium composé de, excusez du peu, Wilfried Zaha, milieu offensif de Crystal Palace, deuxième avec 141 joueurs adverses mis dans le vent, et la star Neymar, auteur de 138 dribbles réussis. En espérant que le jeune international continue sa progression fulgurante d’ici la Coupe du Monde 2018.





Ben Arfa dans le top 5

Célèbre pour ses dribbles, Eden Hazard, malgré une saison 2015/2016 décevante, retrouve des couleurs depuis l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc de Chelsea. Cela se ressent dans les chiffres : 118 dribbles réussis. Il devance Hatem Ben Arfa d’un souffle (115), sachant que l’actuel joueur du PSG joue peu depuis qu’il a rallié la capitale. En tout cas, c’est lui le maître de l’exercice sur les pelouses françaises.





Quatre championnats représentés

Nous voilà en face des meilleurs dribbleurs de quatre championnats : Ousmane Dembélé en Bundesliga, Wilfried Zaha en Premier League, Neymar en Liga et Hatem Ben Arfa en Ligue 1. Comme quoi, le classement est bel et bien éclectique et aucun championnat n’apparaît, dès lors, plus technique que les autres, avec des artistes du ballon partout. Un bon moyen d’en finir avec les a priori.