Les 5 affiches à ne pas manquer ce week-end !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Soyez prêts dès vendredi soir pour un week-end footballistique intense. En France, en Espagne et en Angleterre, de très belles rencontres vous attendent ! Voici notre sélection des cinq matches à suivre pour cette fin de semaine !







Marseille Montpellier, Ligue 1, vendredi 27 janvier, 20h45

L’Olympique de Marseille retrouve le Vélodrome après sa défaite à Lyon lors de l’Olympico. Les phocéens reçoivent Montpellier, 13ème de Ligue 1 à 7 points de l’OM, 7ème. Cette rencontre marquera le retour de Patrice Evra dans le Championnat de France, près de 11 ans après son dernier match en L1. Qualifié pour ce match, il pourrait débuter ou alors disputer ses premières minutes avec le maillot marseillais.



Marseille se doit de rebondir après 2 défaites sévères (3-1 à Lyon et 1-4 à domicile contre Monaco) alors que Montpellier n’a plus connu la victoire depuis le 17 décembre (4-0 contre Bordeaux) et reste sur une défaite à Metz (2-0) et un nul contre Dijon à domicile (1-1).











Sénégal Cameroun, Coupe d’Afrique des Nations, samedi 28 janvier, 20h00

Le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations le plus séduisant opposera le Sénégal au Cameroun. Les deux équipes sont sorties des poules sans connaître la défaite et s’affronteront dans le stade de Franceville pour une place en demi-finale. Les Lions Indomptables n’ont plus joué les Lions de la Téranga depuis 6 ans et leur match en éliminatoires pour la CAN 2012. Il n’y avait pas eu de vainqueur à l’époque (0-0).









Crystal Palace – Manchester City, FA Cup, samedi 28 janvier, 16h00

Voilà une bouffée d’oxygène pour Manchester city avec la FA CUp. Car en Premier League, les hommes de Guardiola restent sur 4 points pris sur 12 possibles avec deux revers contre Liverpool (0-1) et Everton (0-4) ainsi qu’un nul contre Tottenham (2-2) alors que les Citizens menaient 2-0 à l’heure de jeu.

En championnat, les deux équipes s'étaient affrontées en novembre, déjà sur la pelouse de Crystal Palace,et City s’était imposé 2-1 grâce à un doublé de Yaya Touré. En Premier League, Crystal Palace est relégable (18ème avec 16 points) et les coéquipiers de Mandanda et Cabaye vont tenter de se hisser en huitième de finale en venant à bout de Manchester City.











Real Madrid – Real Sociedad, Liga, dimanche 29 janvier, 20h45

L’affiche de la vingtième journée du championnat espagnol opposera le leader, le Real Madrid au cinquième, la Real Sociedad. 8 points les séparent, et ce match est l’occasion pour les Merengue de renouer avec le succès, eux qui ont été récemment éliminés de la Coupe du Roi par le Celta Vigo. La Real a aussi été sortie de la Coupe d’Espagne, par le FC Barcelone. Pour les hommes de Zidane, déjà battus deux fois en Janvier, et menacés au classement par le FC Séville (à 1 point) et le Barça (à 2 points), la victoire est impérative.









PSG - AS Monaco, Ligue 1, dimanche 29 janvier, 21h00

C’est LE choc de cette fin de semaine ! Le week-end se conclut avec le match entre le leader monégasque et le PSG, troisième du classement. 3 points séparent les deux équipes et Paris a une belle opportunité de revenir à hauteur de l’ASM. Surtout qu'à domicile, Paris est invaincu cette saison (7 victoires et 3 nuls), mais à l'extérieur, Monaco est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 (derrière le PSG) avec 6 succès, 2 nuls, et 2 défaites. Les deux formations sont sur une très belle série, leurs dernières défaites remontant à plus d'un mois.

Pour Monaco, c’était contre Lyon (1-3) à la mi-décembre. Petite coïncidence, la dernière défaite parisienne remonte aussi à cette date (1-2 contre Guingamp). Depuis les deux équipes n’ont enchaîné que des succès. Par conséquent au moins l’une des deux séries prendra fin dimanche soir dans cette rencontre aux allures de Ligue des Champions. A noter que ce match est aussi l'affiche de la Coupe de la Ligue, le 1er avril prochain, et qu'à l'aller, Monaco s'était imposé 3-1.