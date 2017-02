Les 5 affiches du week-end à ne pas manquer !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est un grand week-end de football qui s’annonce ! En France avec OM-PSG, surtout mais aussi en Espagne, en Italie et en Angleterre, de très belles affiches nous attendent !

Echauffez bien car ce dimanche, il va y avoir des matches de très haut niveau partout en Europe ! On finit par un somptueux OM-PSG, mais on vous conseille en guise d’amuse-gueule un alléchant match du FC Barcelone…





Atletico Madrid - Barcelone, dimanche 26 février, 16h15

Pour la 24ème journée, la Liga nous offre un superbe choc entre les deux dernières équipes championnes d’Espagne : le FC Barcelone, deuxième se déplace sur la pelouse de l’Atletico Madrid, quatrième à 6 longueurs. Pour les Colchoneros, l’occasion est belle de revenir au classement. Ils restent sur un beau succès en Ligue des Champions (4-2 à Leverkusen) ainsi qu’une victoire 4-1 à Gijon. Barcelone connaît une période plus mitigée : ils se sont imposés in extremis contre Leganes qui joue le maintien (2-1), match qui suivait la déroute au Parc des Princes (0-4). Si les vice-champions d’Europe seront privés de Godin, Juanfran et Tiago, les Champions d’Espagne ne pourront pas compter sur Mascherano et Alex Vidal blessés eux aussi.



Les madrilènes ont retrouvé un nouveau souffle grâce à leur superbe paire d’attaque tricolore Gameiro Griezmann, les « GG » ayant marqué 5 fois sur les deux derniers matches. Ce match aura aussi des allures de revanche pour les hommes de Diego Simeone éliminés en Coupe du Roi début février par Messi et ses partenaires. Les Blaugrana s’étaient d’ailleurs imposés à Madrid 1-2 grâce à Suarez et Messi. Un avant-goût du match de dimanche ?









Manchester United - Southampton, dimanche 26 février, 17h15

Pour la finale de la Coupe de la Ligue, Manchester United va jouer Southampton. Le match ne sera pas une partie de plaisir pour les hommes de José Mourinho. Leurs adversaires ont en effet éliminés Arsenal en quart de finale avant de sortir Liverpool en demi. La valeur de leur adversaire ne leur fait pas peur, et bien que les Red Devils aient remporté leur dernière opposition en championnat (2-0), sur leurs 7 derniers matches, Southampton ne s’est incliné que 3 fois pour 2 victoires et 2 nuls. S’ils ne pourront pas compter sur leur meilleur buteur Austin (6 buts) l’Italien Manolo Gabbiadini, auteur de 3 réalisations en 2 rencontres sera leur principal atout.







Côté Mancunien, Rooney et Mkhitaryan sont absents, et Jones est très incertain. Qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Europa League, Manchester pourrait poursuivre sa belle série, les hommes de José Mourinho n’ayant connu qu’une seule défaite lors des 15 dernières rencontres toutes compétitions confondues ! Sur leurs dix derniers matches, MU a pris 4 buts, un seul lors de leurs 7 dernières sorties. Les coéquipiers de Zlatan partent grand favori et ont l’opportunité de remporter un premier trophée cette saison à Wembley. Attention d'ailleurs au Suédois qui reste sur 5 buts lors de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues.











Inter Milan - AS Roma, dimanche 26 février, 20h45

Comme en Espagne, le deuxième se déplace sur la pelouse du quatrième pour le compte de la 26ème journée de Serie A. L'Inter compte 8 points de retard sur l'AS Rome, dauphin de la Juve. Les Nerazzurri ont donc une belle opportunité de se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Sur leurs 7 matches de 2017 en championnat, les hommes de Stefano Pioli ont gagné à 6 reprises, ne s'inclinant que contre la Juve. Mieux, sur leurs 12 derniers matches de championnat, ils ont goûté 10 fois à la victoire. Le tout en grande partie grâce à Mauro Icardi, auteur de 15 buts et de 8 passes décisives en Serie A.





Les statistiques sont similaires côté romain. Sur leurs 10 derniers matches en championnat, ils ont connu dix victoires pour deux défaites comme leurs adversaires de dimanche ! Et eux aussi comptent dans leurs rangs un homme fort en la personne du Bosnien Edin Dzeko, buteur à 19 reprises en Serie A. Soutenu par Mohamed Salah (9 buts, 6 passes décisives) Raja Naingollan ( 7buts, 2 passes) et Diego Perrotti ( 6 buts, 4 passes), l'AS Roma dispose des atouts offensifs pour faire plier n'importe quelle équipe cette saison.

Ce match entre les deux équipes en forme de Serie A promet un choc explosif !











Villarreal – Real Madrid, dimanche 26 février, 20h45

Le leader madrilène se déplace sur la pelouse de Villarreal pour un autre choc de la 24ème journée de Liga. Le sous-marin jaune dispose de la meilleure défense du championnat (15 buts encaissés) et occupent la 6ème place du classement. Eliminés en Ligue Europa par l’AS Rome ce jeudi, ils seront peut-être un peu émoussés avant d’affronter les Merengue. Si les joueurs de Fran Escriba restent sur un succès sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0), ce n’était que leur deuxième succès en Liga en 2017 ! (2 défaites et 5 nuls) La mission s’annonce compliquée pour Villareal.







Mais les hommes de Zidane alternent le bon et le moins bon. Défaits lors du match en retard conte Valence (1-2) le Real est toujours en tête mais peine lors de certaines rencontres. S’ils marquent systématiquement depuis 43 matches toutes compétitions confondues, leur défense montre des signes de faiblesse avec 14 buts encaissés lors des dix derniers matches. Privés de Varane blessé, les coéquipiers de Ronaldo ont pourtant une belle opportunité de frapper un grand coup en cas de victoire et de mauvais pas du FC Barcelone contre l’Atletico et du FC Séville dans le derby contre le Betis !











Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 26 février, 21h00

Quoi de mieux pour terminer ce dimanche que le « Classique » entre les éternels rivaux du football français ? Marseille reçoit le PSG mais sera privé de Gomis, son atout offensif numéro 1 depuis le début de la saison (16 buts). Depuis la défaite face à Monaco mi-janvier (1-4), l’OM reste sur 4 succès au Vélodrome et espère poursuivre la série contre les Champions de France dimanche. Sixième du classement, les hommes de Rudi Garcia ont une belle opportunité de conforter leur statut de troisième meilleure équipe à domicile (30 points sur 39, une défaite) et de se rapprocher de la quatrième place.







Pour le PSG, la meilleure équipe à l’extérieur cette saison, la tâche ne sera pas évidente, surtout avec l’absence d’Angel Di Maria et de Thiago Silva, blessés. Hors de ses bases les hommes d’Unai Emery restent sur 6 victoires en Ligue 1 et en Coupe de France avec 17 buts inscrits ! Avec Edinson Cavani en pleine forme (25 buts) et un Julian Draxler impressionnant depuis son arrivée, les moyens de s’imposer à Marseille ne manquent pas, même si les Parisiens devront faire sans leurs supporters interdits de déplacement pour ce classique.