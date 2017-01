Les 5 affiches du week-end à ne pas rater !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le spectacle sera au rendez-vous sur les pelouses avec notamment le choc entre les deux Olympiques, deux affiches très salivantes en Italie et en Angleterre et le réveil attendu du Real en Espagne sans oublier les Lions Indomptables face au Gabon, pays organisateur de la CAN…

Real Madrid - Malaga, Samedi 20 janvier, 16h15, Stade Bernabeu

Le leader de la Liga reçoit Malaga, 13ème au classement, et qui ne compte aucune victoire à l’extérieur cette saison. Mais les joueurs de Zidane sont fragilisés suite à deux défaites consécutives, eux qui n’avaient perdu que deux fois en 2016. Avec un grand nombre de blessés, le Real Madrid doit remonter la pente à domicile dès ce samedi, puisqu’ils ne comptent qu’un point d’avance sur le FC Séville et deux sur le FC Barcelone.



Un mauvais pas pourrait leur faire perdre la tête de la Liga ce week-end, même s’ils comptent un match en moins. Les deux dernières oppositions entre les deux formations se sont soldées par deux nuls (1-1 à Malaga en février 2016, et 0-0 à Madrid en septembre 2015). Mais sur les 15 dernières visites de Malaga à Bernabeu en Liga, les Madrilènes se sont imposés 14 fois !

Manchester - City Tottenham, samedi 20 Janvier, 18h30, Etihad Stadium

Les Citizens reçoivent les Spurs de Tottenham pour le match au sommet de la 22ème journée de Premier League. Deuxième au classement, les coéquipiers d’Hugo Lloris ont l’opportunité de distancer Manchester City qui occupe la cinquième place. Avec 42 points, les joueurs de Pep Guardiola n’ont plus droit à l’erreur, eux qui restent sur une sévère défaite à Everton (4-0). Relégués à 10 points du leader Chelsea, City n’a plus le choix et doit s’imposer à domicile.



Tottenham peut encore très bien penser au titre. Le souvenir de leur succès à City (1-2) l’an dernier et surtout leur victoire contre Chelsea (2-0) au début janvier peuvent leur permettre de croire en une victoire à l’extérieur contre un concurrent direct pour la qualification en Ligue des Champions. Surtout que les Spurs possèdent la meilleure défense de Premier League (14 buts pris).



Milan - Naples, samedi 20 janvier 20h45, Stade San Siro

4 points séparent le Milan AC (5ème avec 37 points) de Naples (3ème avec 41 points) et le choc de la 21ème journée du Clacio s’annonce explosif ! Naples reste sur 4 victoires en 5 rencontres et a inscrit 13 buts sur les 4 dernières rencontres de championnat. La meilleure d’attaque d’Italie (43 buts) peut compter sur Mertens (12 buts en 18 matches) Callejon (7 réalisations) et Hamsik (6 buts) pour porter le danger sur les cages milanaises. Avec Naples, le spectacle est systématiquement au rendez-vous et le match promet beaucoup.



Le Milan a concédé le nul face au Torino (2-2) lors de la dernière journée alors qu’ils étaient menés 0-2 à la pause. Les Rossoneri alternent le bien et le moins bien à l’image de ce match. Mais la réception de Naples va constituer un réel test pour les coéquipiers d’Abate. Avec seulement 30 buts marqués (plus mauvaise attaque des 10 premiers au classement) le Milan va devoir être plus réaliste s’ils veulent rester au contact du groupe de tête. Mais lors des gros matchs, le Milan sait se sublimer : à domicile ils ont battu la Juve (1-0) la Lazio (2-0) et ont accroché la Roma (2-2). A l’aller Naples s’était imposé 4-2





Cameroun - Gabon, dimanche 21 janvier, 20h, Stade d’Andgondjé, à Libreville

C’est la dernière chance pour le pays organisateur de la Can d’accéder aux quarts de finale. Le Gabon a en effet fait deux matchs nuls pour ses deux premières rencontres contre le Burkina et la Guinée Bissau (1-1 à chaque fois). Malgré le soutien du public, ils ne sont pas parvenus à triompher à domicile, mais une victoire contre les Lions Indomptables leur permettrait de continuer leur aventure. Pierre Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la CAN avec deux buts sera l’arme offensive numéro une du Gabon.



Mais en face, le Cameroun ne se laissera pas impressionner par une ambiance qui devrait lui être hostile. Avec 4 points en 2 matches, les Lions Indomptables se qualifieront s’ils ne perdent pas, et même une défaite pourrait les qualifier en cas de nul entre le Burkina et la Guinée Bissau. L’un des favoris est donc au rendez-vous, mais pour espérer aller loin, il faudra élever son niveau de jeu. En position de force avant ce match, les Camerounais vont sans doute viser la première place du groupe afin d’avoir un quart de finale plus abordable.



Olympique Lyonnais -Olympique de Marseille, Dimanche 21 janvier, 21h, Stade des Lumières, 21h00

Le week-end se terminera donc avec l’Olympico entre Lyon et Marseille ! Les deux formations restent sur 4 matchs nuls lors de leurs 4 dernières oppositions. Au classement 4 points les séparent, avec Lyon classé 4ème, devant l’OM 6ème. Avant la défaite surprise des hommes de Genesio à Caen, les lyonnais avaient corrigé Montpellier en coupe de France (5-0) et avaient surtout battu Monaco fin décembre. Privés de Ghezzal, l’OL pourra compter sur Lacazette 2ème buteur de Ligue 1 avec 15 réalisations.







Côté marseillais, les joueurs restent sur deux succès à l’extérieur (Bastia et Dijon) et ils se sont qualifiés en Coupe de France sur la pelouse de Toulouse. Après un début de saison compliqué, les Olympiens peuvent se servir d’un bon match à Lyon pour remonter au classement à un point de leurs adversaires, surtout que l'OL n'est que la dixième équipe à domicile en Ligue 1.