À 13 ans, Lionel Messi était déjà impressionnant

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

C’est un beau cadeau de Noël. Pour souhaiter un joyeux Noël à ses fans du monde entier, le Barça a diffusé sur son site internet une vidéo inédite de sa pépite. Leo Messi est alors adolescent. La barbe et les tatouages sont absents, les cheveux (beaucoup) plus présents. Mais ce qui n’a pas changé, c’est son attitude sur le terrain.







Des gestes techniques impressionnants

Sur cette vidéo de plus de deux minutes, on voit le quintuple Ballon d’Or multiplier les dribbles, humilier les adversaires et marquer. Rien n’a changé une quinzaine d’années plus tard. Mais c’est toujours impressionnant à voir surtout ces gestes techniques effectués par un gamin de 13 ans. « Le toucher soyeux du jeune Leo Messi est le meilleur moyen de bien fêter Noël », écrit sur son site le FC Barcelone.

Une vidéo à voir en intégralité en cliquant sur le lien présent dans le tweet ci-dessous.







Une preuve d'amour

Alors que la trentaine se rapproche, Lionel Messi a changé physiquement, mais pas techniquement. Le voir sur un terrain de football reste un régal. La mise en ligne de la vidéo est un cadeau pour les fans, mais également pour Messi ? Les dirigeants souhaitent-ils montrer une nouvelle preuve d’attachement à leur pépite alors que les deux parties négocient une prolongation de contrat.

Bientôt augmenté

Ces derniers jours, le président du Barça multiplie les gestes d’affections. Josep Maria Bertomeu souhaite que le quintuple Ballon d’Or finisse « sa carrière au FC Barcelone ». « C’est le meilleur joueur de l’histoire et on veut qu’il termine chez nous. On va faire l’effort », a-t-il expliqué. « Il y aura une négociation [...], mais même si je ne veux pas parler de chiffres, si c'est le meilleur joueur du monde, c'est logique qu'il le soit de tous les points de vue », a-t-il poursuivi. Ce serait au tour de Messi de bénéficier d’un beau cadeau !