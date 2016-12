À 35 ans, Zlatan Ibrahimovic est encore un "sérial buteur"

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Arrivé comme un roi à Paris et parti comme une légende, Zlatan Ibrahimovic est-il en passe de faire de même à Manchester United ? Le Suédois affiche une belle forme ces derniers temps. En témoigne son match contre Sunderland : un but et deux passes décisives. Ce but supplémentaire porte à 50 son nombre de réalisations en club en 2016, révèle Eurosport.fr.



Derrière Messi

Il égale ainsi son record qui datait de 2012 (avec le Milan AC et le PSG). Cette saison, avec Manchester United, il a marqué 12 buts en Premier League (deuxième meilleur buteur du championnat derrière Diego Costa et à égalité avec Alexis Sanchez) et a déjà fait mieux en 18 matches que Martial toute la saison dernière – le Français était le meilleur buteur du club entre 2015-2016. Si on prend uniquement les buts en club, seulement Lionel Messi fait mieux que Zlatan Ibrahimovic. À 35 ans, on ne peut que saluer la performance.

Vers une prolongation

Avec ces chiffres, on comprend mieux que José Mourinho compte sur Zlatan la saison prochaine. « Je ne suis pas vraiment surpris par sa forme parce que c'est un gars très intelligent, un homme très fier. S'il a pris la décision de venir à Manchester United, en Premier League, la ligue la plus difficile au monde pour un attaquant, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait le faire », a expliqué l’entraîneur d’United en conférence de presse. Alors que le contrat du Suédois se termine en juin, la prolongation a-t-elle été signée ? « Pas encore, a répondu Mourinho, mais elle est activée dans sa tête et dans mes décisions, ainsi que pour les propriétaires et les dirigeants du club, donc pas de problème ».

Zlatan peut même se payer le luxe de battre son propre record dès samedi face à Middlesbrough lors de l’ultime match de 2016.