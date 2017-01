A quoi pourrait ressembler l’équipe de Manchester United avec Griezmann ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après s’être offert Paul Pogba l’été dernier, Manchester United pourrait accueillir un autre Bleu en la personne d’Antoine Griezmann. Mais à quoi ressemblerait l’équipe avec l’actuel leader de l’Atlético Madrid ?





Prochain gros transfert des Red Devils ?

José Mourinho et les dirigeants des Red Devils n’ont jamais caché leur admiration pour Antoine Griezmann, meilleur joueur de l’Equipe de France lors de l’Euro 2016 et en pleine ascension depuis son arrivée chez les Colchoneros dirigés par Diego Simeone. Ils n’hésiteraient pas à mettre les 100 millions d’euros requis sur la table après en avoir dépensés autant pour attirer Paul Pogba, son grand ami. Avec Griezmann dans son effectif, le Special One disposerait de plusieurs options tactiques et aurait de quoi affirmer ses armes et ses ambitions grâce à la polyvalence du joueur.





Diverses options

Antoine Griezmann peut jouer à énormément de postes sur le front de l’attaque : en pointe, en soutien d’un vrai numéro 9 ou sur un côté. Autant de possibilités qui sont à même de plaire à un entraîneur, disposant alors d’un large arsenal pour satisfaire ses besoins et s’adapter en fonction des adversaires. Vu la forme d’Ibrahimovic en ce moment (14 buts en 20 matches de Premier League cette saison), José Mourinho ne devrait pas se priver du Suédois. Dès lors, on imagine davantage Griezmann assumer le même rôle qu’en Equipe de France dans un 4-2-3-1 (voire 4-4-1-1) où il serait placé juste derrière Ibrahimovic (Giroud chez les Bleus) et pourrait permuter avec Mata. Il peut aussi se placer sur l’aile droite dans un classique 4-3-3 ou assumer la pointe dans un 4-2-3-1, juste devant Paul Pogba.





Quid de l’adaptation en Angleterre ?

Il reste maintenant à voir si Antoine Griezmann est disposé à quitter l’Espagne, où il a passé l’essentiel de sa carrière. A Manchester United, le fait de retrouver Paul Pogba doit assurément peser dans la balance, sans oublier le pedigree du club. Un point qui jouera beaucoup sur sa décision future. Sur le papier, recruter Griezmann ne peut jamais être une mauvaise idée mais encore faut-il qu’il sache s’adapter à son nouvel environnement, surtout dans un championnat exigeant, physiquement, comme la Premier League. Sur ce point, De Gea note, « Au début, quand vous ne connaissez pas le pays, les joueurs et le championnat, c’est difficile. Mais il faut se battre, s’entraîner plus et essayer de se focaliser. » Le combat, Griezmann l’a appris avec Simeone. Mais l’Atlético Madrid le laissera-t-il exporter son talent ?