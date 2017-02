A quoi ressemblera le Real Madrid la saison prochaine ?

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Si le Real Madrid n’a pas bougé durant le mercato d’hiver, gardant son effectif inchangé, la donne pourrait être différente cet été durant lequel on attend plus de mouvements du côté de Santiago Bernabeu. En compilant les principales rumeurs de transfert, Mundo Deportivo a tenté d’imaginer à quoi pourrait bien ressembler l’équipe du Real version 2017/2018.







Un nouveau gardien de classe mondiale

Depuis le départ de l’emblématique Iker Casillas et ses 725 matches sous la tunique merengue, le club le plus titré d’Europe n’a pas retrouvé un portier de dimension internationale. Si le costaricain Keylor Navas réalise de bonnes choses, il n’a ni le talent ni l’aura de son prédécesseur et pourrait être poussé vers la sortie.



Pour le remplacer, un nom revient en boucle, celui de David De Gea. Dossier prioritaire du Real depuis plusieurs années, il est passé tout près de rejoindre la capitale espagnole à plusieurs reprises, notamment à l’été 2015. Malheureusement pour les socios, son club de Manchester United y tient énormément et ne compte le lâcher facilement. Si le Real devait se casser les dents sur ce dossier, il chercherait alors à rapatrier Thibault Courtois en Espagne. Pas non plus un transfert évident à mener.







Une défense presque inchangée

L’arrière garde castillane composée de Carvajal, Ramos, Varane et Marcelo donne pleine satisfaction au coach français Zinedine Zidane et ne devrait pas bouger.



En revanche, sur le banc, Pepe pourrait laisser sa place de N°3 au jeune Vallejo, actuellement prêté en Allemagne et un nouvel arrière gauche devrait arriver. On parle notamment de Ghoulam, Marcos Alonso, Aaron Martin et Yuri.







Une grosse signature dans l’entrejeu

Si Kroos, Modric et Casemiro seront encore de la partie l’an prochain, cela pourrait ne pas être le cas d’Isco et James. Les deux milieux offensifs n’ont que peu de temps de jeu et devaient lasser leur place à un nouveau meneur.



En effet, le Real est sur un très gros coup. Zidane souhaiterait en effet attirer dans ses filets la nouvelle star du ffotball anglais, le milieu de Tottenham et des Three Lions, Dele Alli. S’il sera très difficile à débaucher, le puissant meneur de 20 ans serait la priorité dans ce secteur du jeu.







La fin de la BBC

Il faudra sans doute trouver un nouvel acronyme pour nommer l’attaque madrilène la saison prochaine, la BBC risquant bien d’imploser avec le probable départ de Karim Benzema. Décrié par ses supporters, il semblerait en effet que sa neuvième sison soit sa dernière en Espagne.



Pour le remplacer, deux noms reviennent avec insistance, Paulo Dybala et Pierre-Emerick Aubameyang. Si le Gabonais a toujours clamé son amour du Real, le profil du turinois correspondrait plus aux plans de l’ancien meneur des Bleus. En cas d'échec sur ces deux dossiers, le portugais André Silva serait le premier recours.