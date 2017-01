Adidas lance sa collection Blue Blast avec Paul Pogba

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Après avoir lancé sa collectionde vêtements en partenariat avec Adidas, Paul Pogba a été choisi par la marque allemande pour incarner la nouvelle collection, Blue Blast. Des chaussures conçues pour la précision, la puissance, la stabilité et un contrôle total du ballon.

ACE 17+ PureControl en trois versions

Dévoilée la semaine dernière par Adidas, la collection Blue Blast met à l’honneur la chaussure ACE 17+ PureControl. Celle-ci se décline en trois modèles : Stadium, une paire de crampons que porteront notamment Paul Pogba et Mesüt Ozil, Cage, une paire axée pour la pratique du football en intérieur, et Street, un modèle plus décontracté. La collection est disponible depuis le 26 janvier dernier.





Précision, puissance, stabilité et contrôle

Avec cette nouvelle collection, Adidas met en avant la précision, la puissance, la stabilité et le contrôle total du ballon. Pour ce faire, la marque aux trois bandes a implanté dans les trois versions ACE 17+ PureControl ses dernières technologies. On y retrouve tout d’abord le système Purecut Sock, qui garantit un ajustement optimal du pied. La tige Primeknit assure un confort immédiat et une adhérence idéale. Adidas inclut également dans sa nouvelle collection la technologie Boost, qui permet à la semelle un retour d’énergie à l’impact d’une efficacité inégalée.





« J’ai un toucher parfait »

Cette collection s’adresse donc aux joueurs, aux amateurs de football et également aux férus de mode. Sur le terrain, Mesüt Ozil et Paul Pogba les porteront. Le joueur de Manchester United est conquis par ce nouveau modèle : « Sur le terrain, je veux tout faire. La ACE 17+ PureControl me permet d'attaquer,marquer, délivrer des passes décisives, tacler et contrôler le milieu de terrain. Sans les lacets, j'ai un toucher parfait sur chaque ballon. »