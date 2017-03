Alexis Sanchez snoberait le PSG pour le FC Séville

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Alors que son départ d’Arsenal se crédibilise jour après jour, nul ne sait encore ou évoluera Alexis Sanchez la saison prochaine. Annoncé sur les rangs, le Paris Saint-Germain n’aurait cependant pas les faveurs de l’attaquant chilien.





Un départ acté en fin de saison

Lassé du manque d’ambition des gunners, des éliminations à répétitions aux portes des quarts de finale en Ligues des Champions et de l’incertitude autour de l’avenir d’Arsène Wenger, le meilleur buteur de la Premier League (17 buts en 25 matches) aurait entériné sa décision : il ne prolongera pas son contrat se terminant en 2018.







Le club londonien se retrouvera donc dans l’obligation de le vendre cet été sous peine de le voir partir sans indemnité. Au sommet de sa carrière, l’ancien de l’Udinese et du Barça est pisté par de nombreux cadors du continent. A la tête de ces derniers, le PSG, qui ne serait pourtant pas la priorité du joueur.



L’Espagne comme priorité

En effet, à en croire le Daily Star, le chilien ne serait pas très chaud à l’idée de rejoindre le championnat de France. Le club parisien ne serait même qu’un second choix, aux côtés notamment des clubs chinois.







Ancien attaquant blaugrana pendant trois saisons, durant lesquelles il a marqué 47 buts et donné 31 passes décisives, il se verrait ainsi beaucoup plus faire son retour sur les pelouses espagnoles. Deux formations seraient sur les rangs, l’Atletico Madrid et surtout le FC Séville qui aurait, selon le Daily Star, les faveurs du joueur qui entretient d’excellentes relations avec Jorge Sampaoli. Reste à savoir comment le club andalou pourra satisfaire les exigences financières du chilien qui réclame un salaire annuel de 18 M€…