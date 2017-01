Amical - PSG - Club Africain : les compositions probables

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Voici les compositions probables du match amical entre le PSG et le Club Africain, qui se disputera mercredi soir à Tunis (19h00).

Le PSG attaque l'année 2017 en douceur. Parti en Tunisie mardi, le quadruple champion de France en titre disputera mercredi soir son premier match de l'année, en amical, face au Club Africain à Tunis (19h00).

Privé d'Edinson Cavani (soins), Thomas Meunier (soins), Javier Pastore (soins), Serge Aurier (CAN) et Jesé (resté à Paris sans motif particulier), le PSG pourra toutefois compter sur ses deux nouvelles recrues : l'Argentin Giovanni Lo Celso et l'international allemand, Julian Draxler, fraîchement transféré de Wolfsburg mardi.

La composition probable du PSG : Ben Arfa attendu comme titulaire, Rabiot de retour

Pas de révolution en vue pour le PSG qui va préparer la réception du SC Bastia, en 32e de finale de la Coupe de la France samedi, qui devrait évoluer en 4-3-3.

La titularisation attendue d'Hatem Ben Arfa, dont les parents et grand-parents sont originaires de Tunisie, devrait être effective. Le milieu offensif devrait épauler Angel Di Maria et Jean-Kévin Augustin, seul attaquant disponible.

Au milieu de terrain : Adrien Rabiot, absent depuis sa blessure contractée début novembre avec l'équipe de France (lors du match amical face à la Côte d'Ivoire), devrait effectuer son retour. L'international français devrait débuter en position de 6 aux côtés de Marco Verratti et Blaise Matuidi à en croire les informations de L'Equipe.

En défense, en l'absence de Serge Aurier et Thomas Meunier, c'est Marquinhos qui va glisser à droite et laisser l'axe à Presnel Kimpembe. Kevin Trapp gardera la cage à la place d'Alphonse Aréola.













Le banc du PSG :

Aréola (G) - Georgen, Maxwell, Thiago Motta, Krychowiak, Draxler, Nkunku, Lo Celso, Lucas





Le groupe du Paris Saint-Germain :





Gardiens : Aréola (G), Trapp (G)

Défenseurs : Kimpembe, Georgen, Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell, Kurzawa -

Milieux de terrain : Thiago Motta, Matuidi, Verratti, Rabiot, Krychowiak, Lo Celso, Nkunku

Milieux de terrain offensifs : Draxler, Ben Arfa, Di Maria, Lucas

Attaquant : Augustin