Antoine Griezmann entre le Real et Manchester United ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La possibilité de voir Griezmann quitter l’Atletico cet été semble de plus en plus réelle, à tel point que de nombreux clubs se manifestent. La dernière rumeur l’enverrait du côté du Real Madrid.

Pour Griezmann, le dépaysement ne serait pas trop important. Si le numéro 7 de l’Atletico décidait de quitter son club pour l’ennemi intime du Real, il resterait dans la même ville, mais il est à parier que du côté des Colchoneros, ce transfert passerait très mal. Reste à savoir si cette hypothèse s'avère exacte ou si « Grizou » ne préfèrerait pas Manchester United...

Les affinités de Griezmann avec Benzema : un indice sur sa prochaine destination ?





« Le Real aimerait avoir Griezmann »

C’est la dernière rumeur concernant Antoine Griezmann. Envoyé régulièrement du côté de Manchester United l’an prochain, l’attaquant français pourrait faire l’objet d’un intérêt du Real Madrid, c’est en tout cas ce que croit savoir le journaliste Eduardo Inda, directeur du site d’informations OK Dario. Pour lui, « Le Real aimerait avoir Griezman […] 100 millions pour son transfert, ce n‘est pas un chiffre si dissuasif, et le club pourrait payer cette clause. Des clauses plus élevées ont déjà été payées, comme celle de Neymar. En plus, le pacte entre le Real et l’Atletico n’est pas éternel. »





Zidane ne dément pas, le frère de Griezmann l’envoie à Manchester

Interrogé en conférence de presse au sujet du numéro 7 des Bleus, Zinédine Zidane n’a pas souhaité confirmer un possible intérêt du Real pour Griezmann. « Vous pensez que c’est le moment de parler de ça ? Je me concentre uniquement sur mon match. Si vous voulez entendre de ma bouche que c’est un bon joueur, je le dis, mais je parle uniquement de ceux que j’ai déjà à ma disposition. »

Les interrogations autour d’un départ de Bale pourraient faire enfler la rumeur Griezmann au Real, mais récemment c’est le frère de l’international tricolore, Théo, qui relance la rumeur d’un transfert à Manchester avec quelques tweets énigmatiques… Il n’en fallait pas plus pour que la presse anglaise y voit des indices des envies du Colchonero d’evoluer avec les Red Devils…