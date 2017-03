Après 72 matches, fin de série pour Luis Suarez

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Grande première ce week-end au Riazor où le FC Barcelone, sans doute pas remis de son exploit européen, s’est incliné contre le Deportivo La Corogne. Si ce résultat est une surprise, la première se situe néanmoins ailleurs.



Une première défaite

En effet, les catalans avaient déjà mordu la poussière deux fois cette saison en Liga et ont donc laissé repasser le Real Madrid en tête de championnat. Non, la vraie nouveauté réside dans le fait que le but de Suarez n’a pas suffi à faire la différence pour les blaugrana.



Depuis son premier match en octobre 2014, l’ancien joueur de Liverpool a marqué dans 72 matches sous la tunique culé et, jusqu’à dimanche, cela avait toujours empêché le Barça de s’incliner. Avec 67 victoires et 5 matches nuls, l’attaquant uruguayen présentait un bilan exceptionnel et complètement vierge de défaite. Une efficacité redoutable qui a donc pris fin à La Corogne.











Un joueur ultra décisif

Impérial depuis son arrivée, le serial mordeur, pourtant pas le plus médiatique du fameux trio MSN, est celui qui présente le meilleur bilan. Avec 109 buts en 131 matches, il a notamment terminé Pichichi de la Liga l’an passé et présente, avec 85% de victoires, le meilleur ratio des trois attaquants.





Indispensable pour le club catalan, il n’est donc plus le talisman qu’il a pu être par le passé. Un constat certainement anecdotique pour le joueur…