Arsenal : Mis à l'écart par Wenger, en froid avec ses coéquipiers, Alexis Sanchez est proche de la sortie (et du PSG)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations du Daily Telegraph, Alexis Sanchez aurait acté son départ d’Arsenal à la fin de cette saison, suite à des divergences avec Arsène Wenger et des conflits internes avec plusieurs de ses coéquipiers.

C’est l’affaire du week-end en Angleterre : le torchon brûle bel et bien entre Alexis Sanchez et Arsenal. Selon les informations du Daily Telegraph, le Chilien aurait irrémédiablement décidé de quitter le club londonien à la fin de la saison après trois saisons passées avec le maillot des canonniers. La crise entre les deux parties couvait depuis plusieurs semaines, elle a désormais éclaté au grand jour après la défaite concédée par Arsenal à Anfield face à Liverpool (3-1).

Selon le quotidien britannique, un point de non-retour aurait été franchi aux yeux du joueur, samedi dernier, après sa non-titularisation face à Liverpool en championnat. Entré en jeu à la mi-temps à la place de Francis Coquelin, l’international chilien n’a pas pu empêcher la défaite des Gunners à Anfield (3-1), malgré sa passe décisive pour Danny Welbeck (57e). Le Daily Mail et The Guardian ont également confirmé le départ à venir de l'ancien joueur de l'Udinese au mois de juin prochain.









Une altercation avec plusieurs de ses coéquipiers

Selon le Daily Telegraph, Sanchez aurait eu une forte altercation avec plusieurs de ses coéquipiers vendredi lors d’un entraînement, qu'il avait quitté prématurément après avoir tancé ces derniers, qui aurait bel et bien entraîné sa mise à l’écart pour le déplacement à Liverpool. En conférence de presse d’après-match, Arsène Wenger avait invoqué des raisons tactiques pour expliquer son choix et mis de côté les rumeurs concernant la non prolongation du joueur, qui n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Arsenal pour prolonger son bail.









Le PSG en pole position pour le récupérer

En fin de contrat en juin 2018 avec les Gunners, Sanchez devrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Déjà sur le coup au mois de janvier dernier, où il avait révélé que le Paris Saint-Germain s’était renseigné sur la situation de l’ancien joueur du FC Barcelone, le Daily Telegraph a affirmé que le club de la capitale est à l'heure actuelle le plus à même de s’attacher ses services l’été prochain. La Juventus Turin est également sur le coup.