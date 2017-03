Arsenal : le "Wexit" prend de l'ampleur

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Après la déconvenue subie par les Londoniens en Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-5, 1-5), des supporters d'Arsenal ont à nouveau manifesté leur mécontentement et réclamé le départ d'Arsène Wenger, ce samedi, en marge de la rencontre de FA Cup face à Lincoln.

Comme avant la réception du Bayern Munich mardi (1-5), des fans d'Arsenal se sont réunis aux abords de l'Emirates pour demander le départ d'Arsène Wenger en poste à Arsenal depuis 20 ans.

Les supporters toujours en colère



Les supporters d'Arsenal ont organisé pour la deuxième fois en cinq jours une manifestation demandant le départ d'Arsène Wenger en marge d'un match à l'Emirates Stadium. Equipés de banderoles avec l'inscription «Wexit» (contraction de «Wenger» et «exit») ou encore «la quatrième place n'est pas un trophée», environ 200 fans des Gunners se sont rassemblés pour marcher vers le stade avant le quart de finale de FA Cup face à Lincoln samedi.

Wenger «prend en compte l'opinion des fans»

Le contrat d'Arsène Wenger expire cet été et une partie des fans s'oppose à une prolongation. Au club depuis plus de 20 ans, il n'a jamais fini en-dessous de la quatrième place, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des champions, mais n'a plus gagné la Premier League depuis 2004. Jeudi, l'entraîneur alsacien a affirmé qu'il «prend en compte l'opinion des fans» dans sa réflexion sur son avenir.

