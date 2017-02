Arsenal : si Wenger part, Sanchez s’en ira aussi !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Sur la sellette à Arsenal depuis la déroute contre le Bayern Munich (5-1), Arsène Wenger ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Et selon The Sun, cette situation complique davantage le cas Alexis Sanchez. Le Chilien serait prêt à quitter les Gunners si le manager s’éclipse.

Arsenal n’est pas éliminé de la Ligue des champions, mais après le match aller à l’Allianz-Arena, le club londonien n’a plus beaucoup de chances de passer le stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Bayern Munich a giflé les Gunners (5-1), et sauf retournement de situation au match retour à l’Emirates Stadium, les Anglais sortiront de la compétition dès les huitièmes de finale pour la septième année consécutive.

Wenger : "J’entraînerai la saison prochaine, ici ou ailleurs"

Ces échecs répétés fragilisent de plus en plus la position d’Arsène Wenger, le manager d’Arsenal. Les dirigeants et une partie des supporters se demandent franchement s’il n’est pas temps de fermer un chapitre débuté en 1996. D’autres défendent toujours l’Alsacien et lui font encore confiance. Les pourparlers se poursuivent et, normalement, l’avenir de Wenger sera fixé l’été prochain.

Pour l’heure, l’ancien coach de l’AS Monaco ne veut pas s’exprimer sur ce sujet. "Nous avons d’autres priorités", élude-t-il. Arsenal est encore engagé en Coupe d’Angleterre (huitième de finale à Sutton United le 20 février) et pointe en 4e position en Premier League, à 2 points du second Manchester City et 10 du leader Chelsea. Arsène Wenger va finir la saison, mais il confie qu’il ignore ce qui l’attend ensuite. "Peu importe ce qui se passera, j’entraînerai la saison prochaine, que ce soit ici ou ailleurs".

Sanchez n’en peut plus

Si c’est ailleurs, alors Arsenal va vivre de gros changements. Il faudra d’abord trouver un manager capable de reprendre un club qui a fonctionné sur le même modèle ces 21 dernières saisons. Puis, il faudra gérer le cas Sanchez. Le contrat du Chilien avec les Gunners s’achève en juin 2018, et pour l’instant, il ne s’est pas décidé entre prolongation et départ. Ce dossier s'éternise et l'idée de voir le buteur s'en aller prend de l'ampleur au fil des mois.

Dans son édition du jour, le tabloïd The Sun révèle qu’Alexis Sanchez est prêt à quitter Arsenal si Arsène Wenger s’en va. Le Daily Mirror indique la même chose. L’ancien buteur du FC Barcelone voudrait se trouver un meilleur club avec davantage d'ambitions. Et ce n’est pas la lourde défaite à Munich qui va l’inciter à être plus optimiste sur ses chances de remporter des titres importants à Arsenal…