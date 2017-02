AS Monaco : Bakayoko hésite entre la France et le Côte d’Ivoire

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A 22 ans, Tiémoué Bakayoko est l’une des révélations de Ligue 1. Il a déjà joué plus de matches que la saison dernière (22 contre 19) et le milieu défensif monégasque a aussi tapé dans l’œil de nombreux clubs étrangers. Mais sa carrière internationale est encore vierge, car à ce jour, il n’a pas encore choisi entre la sélection française et la sélection ivoirienne.



Retrouvez le beau bilan des Bleus en 2016 :





Jouer la Coupe du Monde 2018, mais avec qui ?

Né à Paris, Bakayoko est d’origine ivoirienne. A l’heure où ses superbes performances ont suscité l’intérêt de nombreux clubs, son objectif est de disputer la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie, comme il le confie dans les colonnes du journal Le Parisien : « j’aimerais disputer une coupe du monde, si possible dès 2018. » Tiémoué Bakayoko a la possibilité de jouer pour les Elephants de Côte d’Ivoire ou bien de rejoindre les Bleus, mais entre les deux son cœur balance : « Beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Je suis encore dans la réflexion. Tout le monde n’a pas la chance de jouer avec les Bleus. Quand tu désires connaître le niveau international, certains ont la possibilité de porter les couleurs du pays de leur parent. C’est mon cas. On peut aimer les deux pays. […] Après tu fais un choix. »









International Espoir en Bleu

Le parcours de Bakayoko est tout de même intimement lié à l’équipe de France. Il a en effet revêtu le maillot Bleu avec les moins de 16 ans, et à partir de ce moment, il a tout le temps été sélectionné dans les catégories jeunes jusqu’aux Espoirs. Malgré tout, cela ne l’a pas encore aidé à faire son choix.

Petit indice cependant, il a refusé de disputer la CAN avec la Côte d’Ivoire cet hiver comme il l’expliquait à Eurosport en Décembre dernier : « La Côte d’Ivoire est très importante pour moi. C’est le pays de mes parents. Ma réflexion est en cours même s’il y a une tendance. Je donnerai ma réponse quand je jugerai le moment opportun. » A l’heure où Didier Deschamps peaufine son équipe en vue de la Coupe du Monde 2018, la décision de Tiémoué Bakayoko ne devrait plus tarder.