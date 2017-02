AS Monaco : Les chiffres fabuleux de Kylian Mbappé

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A seulement 18 ans, Kylian Mbappé n’a peur de rien. Titulaire en soutien de Falcao lors du huitième de finale de Ligue des Champions contre City, le monégasque a marqué le deuxième but de son équipe et a réalisé une très belle performance jusqu’à son remplacement.







A l’origine d’un but toutes les 71 minutes !

En conférence de presse d’avant match le Belge Kévin De Bruyne avait reconnu ne pas connaître Kylian Mbappé. Pas de problèmes, le Citizen a eu tout le loisir de se familiariser avec ce jeune talent lors du huitième de finale. Alors qu’il n’avait joué que 25 minutes en Ligue des Champions cette saison, l’attaquant de l’ASM n’a pas cédé à la pression, marquant son premier but dans la compétition.

Cette saison, le numéro 29 de l’ASM possède d’ailleurs des statistiques inouïes : avec 12 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, il est à l’origine d’un but toutes les 71 minutes ! Qui plus est, à l’issue du match, les journalistes du Guardian n’ont pas hésité à le comparer à Thierry Henry.











Une vraie machine à but

Kylian Mbappé est d’ailleurs une série très impressionnante. Lors de ses 4 derniers matches, il a trouvé le chemin des filets à 5 reprises. En Ligue 1, il marque en moyenne un but toutes les 103 minutes. Déjà auteur de 7 réalisations en championnat, il a aussi délivré 5 passes décisives. En 2017, il a également inscrit son premier hat-trick contre le FC Metz. Rien d’étonnant donc à le voir briller contre Manchester City.



Sa soirée historique contre City

En marquant le deuxième but contre Caballero mardi soir, Mbappé est devenu le deuxième plus jeune joueur français à inscrire un but en Ligue des Champions. A 18 ans et 63 jours, il n’est devancé que par Karim Benzema, buteur avec Lyon dans la plus prestigieuses des compétitions de clubs à 17 ans et 352 jours. Mais bien plus que sa réalisation, c’est la difficulté dans laquelle il a mis Otamendi et Stones qui a marqué les esprits. Surtout en première période, sa vitesse et sa technique ont mis à mal la défense de Manchester City.

Récompensé par sa réalisation à la 40ème minute, Mbappé était malgré tout déçu par le résultat final. Il a cependant encore 90 minutes lors du match retour pour permettre à Monaco de se qualifier. Mais cette fois, Kévin de Bruyne et les Citizens ont appris à le connaître et sont prévenus du danger qu'il représente.