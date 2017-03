AS Monaco - Manchester City : les compos probables

Demain soir au Stade Louis II, l'AS Monaco, qui n'a jamais été éliminé par un club anglais en Ligue des Champions, tentera de refaire son retard de deux buts contre Manchester City. Une mission difficile mais réalisable au vu du onze probablement alignée par Leonardo Jardim.

Monaco va devoir s'employer. Battu 5-3 à l'Etihad Stadium, le leader de Ligue 1 essayera de renverser la vapeur pour retourner en quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, deux ans après son élimination contre la Juventus Turin. Pour réussir cette mission, le club pourra compter sur la quasi totalité de son groupe à l'exception du défenseur central polonais Kamil Glik suspendu qui sera remplacé dans le onze de départ par l'expérimenté Andrea Raggi. Si le quatuor du milieu ne devrait pas présenter de surprise, l'attaque présente un opint d'interrogation. Alors que Falcao, touché conter Bordeaux, devrait tenir sa place, qui de Germain ou M'Bappé pour compléter l'équipe ? Si le petit prodige tiendrait la corde, rien n'est encore acquis.

La compo probable : Subasic - Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy - Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, Lemar - Falcao (cap.), Germain ou Mbappé.





Yaya Touré et Agüero d'entrée ?

Concernant l'équipe de Pep Guardiola, les informations venant d'outre-Manche se contredisent. Alors que hier, la presse anglaise annonçait les absences conjuguées de Yaya Touré et Sergio Agüero, le premier à cause de sa prestation contre Middlesbrough et le second pour des raisons tactiques, Pep Guardiola aurait changé son fusil d'épaule. En effet, tout porte à croire que les deux cadres débuteront la partie, la tacticien catalan ne voulant pas se priver de leur expérience de ces matches à enjeu. Mais, connaissant l'ancien coach du Barça et du Bayern, tout est envisageable jusqu'au coup d'envoi.



La compo probable : Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov - Yaya Touré, De Bruyne, Silva (cap.) - Sterling, Agüero, Sané.