AS Rome - Olympique Lyonnais : les compos probables

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Demain soir au Stade Olympique de Rome, l'Olympique Lyonnais tentera de conserver son avance de deux acquise au match aller (4-2). Une mission difficile mais à la portée des hommes de Bruno Génésio.







Qui en soutien de Lacazette ?

L'OL est d'attaque en ce début d'année, six victoires lors des sept dernières rencontres, toutes avec au moins quatre buts inscrits ! Pour espérer retrouver les quarts de finale d'une coupe d'Europ, sept ans après leur demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, les lyonnais pourront donc compter sur une puissance offensive qui tourne à plein régime. En l'absence de Memphis Depay, qui ne peut pas disputer la compétition, le club a néanmoins de la réserve. Reste à savoir qui de Cornet et Valbuena, à gauche, et de Ghezzal ou Fekir, à droite, débuteront la rencontre. Derrière et au milieu, on ne devrait pas avoir de surprise dans l'habituel 4-3-3 de Genesio.





La compo probable : Lopes - Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel - Gonalons (cap.), Tolisso, Tousard - Fekir (ou Ghezzal), Lacazette, Valbuena (ou Cornet) La dernière européenne pour Totti ? En fin de contrat en juin, l'idole de la Louve pourrait bien disputer au Stade Olympique son ultime tour de piste sur le scène continentale en cas d'élimination des siens. Il ne devrait cependant pas débuter la rencontre, conformément au turn-over instauré par son coach. En effet, depuis le début de la saison, Spalletti change régulièrement son équipe entre les matches de Calcio et d'Europa League. On devrait donc avoir face aux lyonnais, une composition proche de celle du match aller, dans un 3-4-3 très offensif.

La compo probable : Alisson - Manolas, Fazio, Juan - Peres, De Rossi, Strootman, Emerson, Nainggolan, Dzeko, Salah.