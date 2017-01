Asie : La Chine réduit le nombre d’étrangers dans son championnat

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

L’idée était dans les cartons, c’est désormais officiel. Afin de promouvoir son vivier de jeunes joueurs, la fédération chinoise de football a décidé de prendre la mesure suivante : Les équipes de son championnat ne pourront plus aligner quatre joueurs étrangers de façon simultanée comme cela était prévu jusqu’à maintenant. A partir de la saison prochaine, qui débute en mars, ils seront au nombre de trois par équipe.

Une politique salariale astronomique





Rien ne dit en revanche que cette mesure va freiner les ambitions démesurées des formations de Chinese Super League. Pour rappel, la Chine s’est largement tournée vers l’Europe afin d’y faire son marché ces dernières semaines. L’international brésilien Oscar s’est notamment laissé convaincre de rejoindre le Shanghai SIPG pour la somme de 60 millions d’euros. Le montant déboursé n’est pas démesuré par rapport aux tarifs pratiqués sur le Vieux Continent. Les salaires, en revanche, sont astronomiques. Carlos Tevez est ainsi devenu le footballeur le mieux rémunéré de la planète, avec un salaire annuel estimé à 38 millions d’euros au Shanghai Shenhua, et Graziano Pellè, l’Italien le mieux payé de l’histoire.





Des mesures visant à favoriser l’équipe nationale



Jugé encourageante par la CFA pour le développement global du football chinois, « la formation des footballeurs nationaux et l’augmentation du niveau de la sélection », cette mesure devrait être accompagnée de nouvelles décisions concernant notamment les salaires des joueurs dans l’optique de « normaliser les opérations et la gestion des clubs ». Le but affiché par cette batterie de mesures est de redorer le statut d’une équipe nationale dont le classement Fifa la place juste devant les îles Féroé, au 81ème rang ...