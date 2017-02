ASSE – Manchester United : Suivez le match de Ligue Europa en direct

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Défait 3-0 à Old Trafford la semaine dernière, Saint-Etienne a rendez-vous avec son histoire ce mercredi soir. Les Verts affronteront Manchester United avec un seul objectif, renverser la vapeur. En sont-ils seulement capables ? Suivez ce match en direct et en intégralité.

Saint-Etienne est face à une montagne. Autant le dire tout de suite, les Verts ont très peu de chances de voir les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Terrassée par Manchester United et un Zlatan Ibrahimovic des grands soirs à l’aller, 3-0, la bande de Christophe Galtier va jouer son va-tout dans un Geoffroy Guichard surchauffé. Une rencontre de prestige, peut-être la dernière des Verts sur la scène européenne cette saison, à suivre en intégralité et en direct sur Eurosport dès 18h00 en cliquant sur le lien ci-dessous :

Encore un espoir de qualification ?

Au Théâtre des Rêves, Saint-Etienne a quasiment fait une croix sur le sien, à savoir accéder aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Verts ont sombré face à une machine mancunienne pleine de sang-froid et de réalisme. 3-0. Un score sec et sévère eu égard la physionomie du match, qui laissera sûrement place aux regrets si l’équipe du Forez n’inverse pas la vapeur ce mercredi soir. S’ils savent que le travail qui les attend relève du miracle, les Stéphanois ne s’avouent pas vaincus. Romain Hamouma s’est exprimé en conférence de presse : « Il faudra y aller pied au plancher sans se poser de question, surtout devant notre public. Quand la tête va, le reste suivra. Il ne faut pas penser à une éventuelle fatigue. Je pense que cette équipe a quelques points faibles que je ne dévoilerai pas... Au contraire du match aller, il faudra marquer les occasions que nous aurons, ce sera la clé. C'est un plus de jouer devant notre public et nos familles. Il faudra leur donner l'envie de nous pousser encore plus. »

Même son de cloche pour Christophe Galtier : « Dans un match, tout peut arriver : il peut y avoir une bonne entame, des faits de match. On part avec un handicap énorme de trois buts, mais il n’est pas insurmontable. On aura un stade plein. Ce sera une très, très grosse ambiance. »

Un Chaudron bouillant

Pour tenter de remonter son retard, Saint-Etienne pourra compter sur son douzième homme, Geoffroy Guichard. Le stade sera à guichets fermés ce mercredi soir. L’entraîneur compte sur le soutien de ses supporteurs : « On aura un stade plein avec une très grosse ambiance et on se doit de respecter cela. Le stade est plein depuis les trois heures qui ont suivi le tirage au sort. Il est impossible de ne pas aligner la meilleure équipe possible. Par respect pour nos supporters. »





Inverser la tendance, une spécialité stéphanoise

Avec l’envie et un public en feu, Saint-Etienne aura de quoi renverser le score. Et si les hommes de Christophe Galtier n’en sont pas convaincus ils pourront toujours regarder dans le rétroviseur. Les Verts sont particulièrement connus sur la scène européenne pour leurs retournements de situation. En 1969, ils avaient par exemple perdu 2-0 à l’aller face au Bayern Munich avant de s’imposer 3-0 au retour. Le même scenario s’était produit en 1976 face au Dynamo Kiev.

Un plan anti-Ibrahimovic ?

Les Verts n’ont pas attendu le match aller pour savoir que le plus grand danger de Manchester United s’appelait Zlatan Ibrahimovic. Avec le Paris Saint-Germain, le Suédois avait inscrit 13 pions en autant de matches. Il faut désormais en rajouter trois. Christophe Galtier va-t-il mettre un plan de jeu spécial pour contrer le géant ce mercredi soir ? A l’entraîneur de répondre : « Il est difficile à neutraliser. Il peut y avoir un plan anti-Zlatan comme un plan anti-Paul Pogba mais dans cette équipe le danger peut venir d'ailleurs. » S’ils ne parviennent pas à remonter le score, les Verts auront à cœur d’offrir un spectacle mémorable aux 42 000 fans qui garniront l’enceinte.

Les compositions probables

ASSE : Ruffier – F. Pogba, Perrin, Théophile-Catherine, Malcuit – Pajot, Veretout – Monnet-Paquet, Saivet, Jorginho – Hamouma

Manchester United : De Gea – Blind, Smalling, Bailly, Valencia – Fellaini, Carrick – Martial, Mkhitaryan, Lingard – Rashford

