Ballon d’Or 1994, Hristo Stoichkov épingle Cristiano Ronaldo

Par Maxime CLAUDEL

Cela faisait un petit moment que le débat « Qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? » n’avait pas refait surface. C’était sans compter sur Hristo Stoichkov, légende du football bulgare, ex-Blaugrana et Ballon d’Or 1994. Visiblement, il a fait son choix…





« L’un c’est Dieu. L’autre… »

Interrogé par SFR Sport, Hristo Stoichkov n’a pas eu des mots tendres pour Cristiano Ronaldo, qu’il ne porte visiblement pas très haut dans son coeur. À la comparaison avec Lionel Messi, le demi-finaliste de la Coupe du monde 1994 répond, « Très souvent on compare Cristiano Ronaldo et Messi. Mais Messi on le compare avec Pelé, Maradona, Cruyff... Des symboles du football mondial. Alors que Cristiano on le compare uniquement à Leo Messi. C'est ça la différence. L'un c'est Dieu. L'autre... il peut arriver un jour à faire quelque chose.

» CR7 appréciera cette sortie médiatique.





Fan du Barça

Il faut dire que Hristo Stoichkov n’a jamais caché son amour pour le FC Barcelone, club dont il a porté les couleurs de 1990 à 1995, puis de 1996 à 1998, et avec lequel il a remporté de nombreux trophées (dont une Ligue des Champions et la Liga à cinq reprises). Connaissant la rivalité historique avec le Real Madrid, il y a donc un peu (beaucoup ?) de mauvaise fois quand il parle de Cristiano Ronaldo. Surtout au vu du palmarès du Portugais, triple vainqueur de la Ligue des Champion, champion d’Europe avec l’Espagne ou encore lauréat du Ballon d’Or quatre fois...



Il rêve de Sampaoli

Au final, on préfère quand il parle du successeur de Luis Enrique, qui a annoncé son départ en juin prochain cette semaine. Hristo Stoichkov n’a qu’un seul nom en tête et c’est celui qui revient très souvent dans la discussion. « Si je devais moi-même choisir, je te dis que je veux que Sampaoli soit le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Je le connais très bien, ce qu'il a fait avec le Chili ce n'est pas facile et gagner une Copa América comme il l'a fait c'est excellent. » a-t-il confié au journal Olé. Autant dire qu’il souhaite que son Barça soit entre deux bonnes mains.