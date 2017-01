Ballon d’Or : selon Pogba, Ibrahimovic peut mettre fin à l’hégémonie Ronaldo-Messi

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Paul Pogba a révélé le nom des trois joueurs qui pourraient remporter le Ballon d’Or au nez et à la barbe de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il n’y a pas Paul Pogba dans la liste.





Un duo

Depuis 2008, deux joueurs se partagent le Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014 et 2016) et Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012 et 2015). Mais Paul Pogba, qui n’avait pas caché son ambition de remporter cette récompense suprême un jour, estime que Zlatan Ibrahimovic peut briser ce règne à deux têtes. Conscient que le Suédois approche pourtant la fin de sa carrière, il se range derrière sa forme actuelle et ses performances avec Manchester United - 18 buts, toutes compétitions confondues - pour appuyer ses propos. Il nomme également deux autres joueurs capables d’accrocher un Ballon d’Or à leur palmarès individuel.





« Il y a d’autres joueurs qui peuvent le gagner »

Dans les colonnes de FIFA.com, Paul Pogba déclare donc, « bien sûr, il y a d’autres joueurs qui peuvent le gagner. Nous avons Zlatan Ibrahimovic à Manchester United. Il peut encore le faire. Il a 35 ans mais avec sa manière de jouer, sa manière de mettre des buts, vous pouvez voir qu’il a toujours été au top niveau pendant plus de dix ans. » Vu ses propos, on comprend que le Ballon d’Or serait une juste récompense pour le Suédois, une sorte d’honneur pour le remercier de tous ses coups d’éclat sur le terrain. Mais on sait que ce titre est décerné à ceux qui gagnent les meilleures compétitions : la Ligue des Champions, l’Euro et/ou la Coupe du Monde. Zlatan Ibrahimovic n’en a gagné aucune et a mis fin à sa carrière internationale, ce qui le limite dans ses possibilités de briller.





Deux autres prétendants

Bizarrement, Paul Pogba ne se nomme pas dans son trio de stars en mesure de briguer le Ballon d’Or. A la place, il cite Luis Suarez, l’immense attaquant du FC Barcelone, capable d’enfiler les buts comme des perles malgré la présence de Messi et de Neymar à ses côtés. Il pointe également Eden Hazard, revenu à son meilleur niveau depuis l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc de Chelsea, leader solide de Premier League.