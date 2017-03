Le Barça a trouvé le remplaçant de Luis Enrique

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

La succession de Luis Enrique, partant en fin de saison et déjà annoncé de retour à la Roma, serait bien avancée du côté de Barcelone. Un nom rallierait même tous les suffrages.

Unzue, priorité du Barça

Alors que Jorge Sampaoli, actuel entraîneur du FC Séville faisait figure de favori, le technicien chilien ne s’assiéra probablement pas sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. En effet, selon le quotidien italien le Corriere Dello Sport, le board catalan privilégierait une solution en interne en la personne de l’actuel adjoint de Luis Enrique, Juan Carlos Unzue. Les dirigeants du club souhaiterait ainsi que le prochain coach connaisse déjà la maison.





Un fidèle Blaugrana

L’ancien gardien de but d’Osasuna et de Séville notamment, également remplaçant de Zubizarreta pendant deux saisons entre 1988 et 1990, est un pur de la Masia comme entraineur. En charge des gardiens barcelonais entre 2003 et 2010 puis en 2011-2012, il est devenu l’assistant de Luis Enrique depuis 2014. Entre temps, deux intermèdes à Numancia et Santander en tant que coach principal lui ont permis de faire ses armes comme N°1.





Le « remplaçant le plus logique »

Pour Jimmy Alvarez, son bras droit à Santander, Unzue serait le meilleur choix pour le Barça pour assurer la succession d’Enrique. Il a confié à la radio espagnole Cadena Ser qu’il serait « le remplaçant le plus logique d’Enrique », ajoutant même qu’Unzue « est capable de savoir et de comprendre les besoins du club […] son talent et sa cordialité avec les joueurs correspond parfaitement au profil, tout comme ses compétences tactiques. Il est très proche des joueurs. ». Convaincu des capacités de son ancien leader, Alvarez prédit même qu’il « pourrait devenir l’un des meilleurs coaches de l’histoire du club. »