Barcelone : Lionel Messi veut voir des têtes tomber

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Muselé par Presnel Kimpembe, fautif sur le second but parisien, Lionel Messi a vécu une soirée de cauchemar au Parc des Princes le 14 février en huitième de finale aller de la Ligue des champions (4-0). L’Argentin n’est pas le seul à avoir fait naufrage : l’ensemble du groupe blaugrana était hors sujet contre des Parisiens survoltés. Cette déroute a agacé le quintuple Ballon d’Or au plus haut point…

La "Pulga" ne veut pas de Luis Enrique

Courroucé, Lionel Messi voudrait du changement au FC Barcelone. D’après les informations du journal Don Ballon, l’attaquant a informé les dirigeants barcelonais qu’il veut voir du monde partir cet été. Il aurait même lié son avenir à cette exigence. Le contrat de Messi s’achève en juin 2018, et sa prolongation traîne depuis des mois… L’Argentin serait prêt à rester, mais sous certaines conditions, à commencer donc par un renouvellement de l’effectif.

Premier nom sur la liste noire présumée du buteur : Luis Enrique, l’entraîneur en place depuis 2014. Le Barça a beau avoir signé un triplé C1/Liga/Coupe du Roi en 2015 et un doublé Liga/Coupe du Roi en 2016 sous la direction de l’ancien attaquant, Lionel Messi voudrait voir ce chapitre se clore. Luis Enrique est très critiqué en Espagne depuis la défaite à Paris. Si ce dernier quitte le Barça, Lionel Messi connaîtra son 6e entraîneur en Catalogne après Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo "Tata" Martino et donc Luis Enrique.

Digne et Mathieu indésirables, Turan poussé vers la sortie

L’entraîneur n’est pas le seul dans le collimateur de Lionel Messi. Parmi ses autres cibles, on trouve deux des trois défenseurs français de Barcelone : Jérémy Mathieu et Lucas Digne. Les recrues de l’été 2016 ne sont pas épargnées car outre Digne, l’Argentin voudrait aussi voir partir le Portugais André Gomes et l’Espagnol Paco Alcacer. Ce dernier est arrivé de Valence pour être le remplaçant en cas d’absence d’un membre de la MSN. Barcelone avait d’abord sollicité Hatem Ben Arfa, Kevin Gameiro et Luciano Vietto, mais tous ont préféré d’autres destinations (Paris, l’Atlético de Madrid et le FC Séville) plutôt que d’être sur le banc blaugrana. En 15 apparitions (7 titularisations) sous le maillot du Barça, Alcacer n’a marqué que 2 buts jusqu’à présent.

Dernier joueur que Lionel Messi ne veut plus voir dans l’effectif : Arda Turan. Recruté en 2015, l’ancien milieu offensif de l’Atlético de Madrid n’a intégré le Barça qu’en janvier 2016 en raison de l’interdiction de recrutement qui frappait le club phare de la Catalogne. Et depuis, le Turc est en souffrance à Barcelone, malgré quelques coups d’éclats. Don Balon précise que ses demandes sont partagées par les autres cadres catalans, dont Gerard Piqué, Sergio Busquets et Neymar. Tous souhaiteraient autant de départs que d’arrivées de qualité pour relancer le FC Barcelone vers les sommets.