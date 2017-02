Barcelone : un nouvel entraîneur bientôt nommé après Luis Enrique ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

En Espagne, la déroute du FC Barcelone le 14 février à Paris en huitième de finale aller de la Ligue des champions (défaite 4-0) est très commentée. Comment le Barça a-t-il pu subir un tel revers ? Pour la presse ibérique et de nombreux observateurs, le coupable principal s'appelle Luis Enrique. L'entraîneur blaugrana est sous le feu des critiques, ce qui l'a rapidement fait sortir de ses gonds d'ailleurs.

Le Barça a régressé

Arrivé sur le banc du Barça en 2014 pour prendre la suite de Gerardo "Tata" Martino, Luis Enrique a accompli de grandes choses : le triplé Liga-Coupe du Roi-Ligue des champions dès sa première année, le Mondial des clubs 2015, un doublé Liga-Coupe du Roi en 2016, la mise en place du fameux trident Messi-Suarez-Neymar... Mais ces derniers mois, l'aventure entre l'ancien joueur (1996-2004) et le club est moins idyllique.

En Liga, Barcelone peine à rivaliser avec le Real Madrid. Et sur le terrain, le Barça ne ressemble plus à cette machine qui écrasait tout il y a deux ans. Xavi est parti, Daniel Alvès aussi, Andrés Iniesta prend de l'âge, Ivan Rakitic traverse une période difficile, André Gomes est à la peine, Javier Mascherano est moins bien physiquement... De plus, le contrat de Luis Enrique arrive à son terme en juin prochain. Et la raclée reçue à Paris incite les dirigeants à se poser des questions : est-on à la fin d'un cycle, faut-il tourner la page et repartir de l'avant en faisant peau neuve ?

Koeman, le retour d'une légende ?

Une chose est certaine : les Blaugrana ne se précipiteront pas. Sauf énorme cataclysme, Luis Enrique terminera la saison, même en cas d'élimination prématurée contre le PSG. Le Barça a perdu l'habitude, très récurrente au début des années 2000, de virer ses entraîneurs en cours de saison. Les dirigeants ne sont pas non plus insensibles aux succès de Luis Enrique. Selon le quotidien Mundo Deportivo, ils ont l'intention de discuter avec le coach pour déterminer sa motivation et, pourquoi pas, lui proposer une prolongation.

Il y a néanmoins des chances pour que l'ère Luis Enrique s'achève bientôt. Pour le remplacer si besoin, le FC Barcelone a quelques pistes. Selon les rumeurs émanant de la presse espagnole, française et britannique, le Barça apprécie beaucoup Jorge Sampaoli, l'ex-sélectionneur du Chili qui a pris la suite d'Unai Emery l'été dernier au FC Séville. Les Andalous sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et sont à la lutte avec le Barca et le Real Madrid en tête de la Liga. Les anciens joueurs Ernesto Valverde, coach de l'Athletic Bilbao, et Eusebio Sacristan, à la tête de la Real Sociedad, sont aussi dans les petits papiers. Dernier nom qui revient beaucoup outre-Manche : Ronald Koeman, l'entraîneur d'Everton. En Catalogne, le Néerlandais est une légende. Le plus prolifique des défenseurs (plus de 230 buts dans sa carrière) était connu pour sa frappe puissante. C'est sur un coup franc direct qu'il offrit au Barça la première Ligue des champions de son histoire en 1992.