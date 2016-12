Bayern Munich : le pari un peu fou de Mats Hummels

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour le compte de la 16ème journée de Bundesliga, les yeux étaient rivés sur la rencontre au sommet du championnat entre les deux co-leaders, le Bayern Munich et le RB Leipzig. Pourtant, les regards ont aussi été attirés par Mats Hummels, à cause d'un pari un peu stupide !

Devenu blond à cause de la fête de la bière !

Lors de l’entrée des joueurs sur la pelouse, un joueur a fait sensation. Mats Hummels n’est pas apparu comme à son habitude, le numéro 5 bavarois abordant une toute nouvelle chevelure blonde assez surprenante ! L’habituel défenseur brun de la sélection allemande et du Bayern avait réussi à garder le secret de sa nouvelle teinture jusqu’au début de la rencontre ! C’est en fin de match suite au succès de son équipe (3-0) que l’international allemand s’est expliqué. Il avait perdu un pari lors de la fête de la bière en automne.



Il choisit ce match exprès !

Lors de cette fête, Hummels devait renverser des boîtes de conserver avec un balle, et visiblement, il n’y est pas parvenu. En conséquence, il devait se teindre les cheveux pour au moins une rencontre en 2016. Du coup, le défenseur central s’est dit que la dernière rencontre avant la trêve serait une occasion idéale comme il l’a confié au terme de la victoire de son équipe : « c’est une rencontre entre le premier et le second, c’est sûrement le match où cela se remarquera le plus. » Cette fois il a gagné son pari, sa nouvelle couleur ayant éte très remarquée, surtout sur les réseaux sociaux ! Si avant lui, Samir Nasri, ou Lionel Messi s’étaient essayés au blond en ce début de saison, c’était en tout cas avec plus de réussite que Mats Hummels ! A vous de juger si le blond lui va bien !