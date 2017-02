Bayern Munich - Philipp Lahm va arrêter sa carrière à la fin de la saison

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

C’est un véritable monument du football allemand qui va tirer sa référence. Dans un entretien donné au quotidien Bild mardi soir, Philipp Lahm, le capitaine du Bayern Munich, a annoncé vouloir prendre sa retraite sportive à la fin de la saison à l'âge de 33 ans.

Interrogé par le périodique, après la qualification du Bayern en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne après son succès à domicile face à Wolfsburg (1-0), le champion du monde a confirmé l’information sortie par le même quotidien quelques heures plus tôt. "Je vais arrêter à la fin de la saison. Il y a un peu plus d’une année, j’ai commencé à me questionner, jour après jour et semaine après semaine sur ce sujet. Je suis sûr que je peux encore me maintenir à mon niveau jusqu'à la fin de la saison, mais pas après", a expliqué le latéral droit. Le Bayern Munich a également édité un communiqué pour officialiser la fin de carrière de son joueur.

Lahm va couper avec le football

Lancé avec les professionnels au Bayern Munich en 2005, après deux saisons passées en prêt au VFB Stuttgart (2003/2005) où il avait découvert la Ligue des champions lors de la saison 2003/2004, Lahm s’est imposé comme une référence à son poste au fil des saisons, avant de devenir un cadre indéboulonnable à Munich et au sein de l'équipe d'Allemagne. Ultra-polyvalent, au point de devenir milieu de terrain sous l’ère Pep Guardiola (2013/2016), ainsi qu'avec la Mannschaft, le défenseur de 33 ans a disputé 500 matches de Bundesliga sous les couleurs du Bayern où il a été formé.

Vainqueur de la Bundesliga à 7 reprises (voir palmarès), de la Ligue des champions en 2013 (deux fois finalistes en 2010 et 2012), et surtout de la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne, le capitaine du Bayern aura marqué les années 2000 de son empreinte. Engagé avec le Bayern jusqu'en juin 2018, il ne devrait donc pas honorer la dernière année de son contrat.

Concernant son futur proche chez l'ogre bavarois, Lahm, annoncé comme un possible directeur sportif lors des prochains mois, a décidé de ne pas se reconvertir tout de suite. "Il y a eu des discussions concernant mon futur au club et à la fin de celles-ci j’ai décidé que ce n’était pas le moment pour moi d’occuper de nouvelles fonctions au Bayern."

















Le palmarès de Philipp Lahm

Ligue des champions (1) : 2012/2013

Bundesliga (7) : 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Coupe d’Allemagne - DFB-Pokal (6) : 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016

Coupe de la Ligue d'Allemagne (DFL-Ligapokal) : 2007

Supercoupe d’Allemagne - DFL-Supercup (3) : 2010, 2012, 2016

Supercoupe de l’UEFA : 2013

Coupe du monde des clubs FIFA : 2013

Equipe d’Allemagne

Coupe du monde (1) : 2014