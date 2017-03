Bayern Munich : Xabi Alonso annonce la fin de sa carrière

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le football perd un esthète. Le Basque Xabi Alonso a annoncé, jeudi, la fin de sa carrière sportive à l’âge de 35 ans. Au Bayern Munich depuis l’été 2014, le Basque terminera sa carrière à la fin de la saison sous les couleurs de l’ogre bavarois après trois années en Allemagne.

Formé à la Real Sociedad, avec laquelle il avait failli devenir champion d’Espagne lors de la saison 2002/2003, avec la génération Nihat-Kovacevic-Karpine-De Pedro dirigée par Reynald Denoueix, Xabi Alonso a fait partie de la première vague "d’exode massif" des joueurs de la Liga vers la Premier League en 2004 et demeuré un pionnier dans la réussite du footballeur exporté. Régulateur du jeu de Liverpool, le milieu défensif a régalé la PL de la qualité de son jeu de passes (court, lnog), sa qualité de frappe hors du commun et de sa vision du jeu. Tactiquement au-dessus, Alonso a toujours eu un temps d'avance sur les terrains.

Cadre du Real Madrid vainqueur de la Décima en 2014, le natif de Tolosa aura également réussi le pari de s’imposer à la Casa Blanca et d’en être une figure indéboulonnable pendant cinq saisons. Son départ pour Munich à l'été 2014, quelques semaines après le gain de la Décima à Lisbonne, aura laissé un goût étrange, mais le Basque s'était justifié par une "fin de cycle" personnelle avec l'institution madrilène. Il a appliqué le même scénario pour son départ à la retraite. "Je pense que c'était le bon moment. Il vaut mieux s'arrêter à temps que trop tard", s'est-il expliqué sur le site officiel du Bayern.

Avec la Roja, Xabi Alonso aura plus que fait partie des meubles : vainqueur des Championnats d’Europe 2008, 2012 et de la Coupe du monde 2010, il aura été un cadre absolu de la plus grande génération du football espagnol magnifiée par Luis Aragones et réadaptée par Vicente Del Bosque. Son départ à la retraite sonne le glas d'une nouvelle génération de joueurs, celle qui aura traversée le début des années 2000 et la moitié des années 2010. C'est un crève-coeur.













Xabi Alonso en bref

Né le 25 novembre 1981 à Tolosa - 1m83, droitier

Equipe d'Espagne : 114 sélections - 16 buts, 9 passes décisives

Palmarès clubs

2 Ligue des champions : 2004/2005 (Liverpool FC), 2013/2014 (Real Madrid CF)

2 Supercoupe d'Europe : 2005 (Liverpool FC), 2014 (Real Madrid CF)

Champion d'Espagne : 2011/2012 (Real Madrid CF)

2 Coupe du Roi : 2010/2011, 2013/2014 (Real Madrid CF)

1 Supercoupe d'Espagne : 2012/2013 (Real Madrid CF)



1 Community Shield : 2006 (Liverpool FC)

2 titres de champion d'Allemagne : 2014/2015, 2015/2016 (FC Bayern Munich)

1 Coupe d'Allemagne : 2015/2016 (Bayern Munich)

Palmarès équipe nationale

1 Coupe du monde : 2010

2 Championnats d'Europe : 2008, 2012





Parcours en club

Real Sociedad B - 1998 / 2000

Real Sociedad - 2000 / 2004

Eibar - 2000 / janvier 2001

Liverpool FC - 2004 / 2009

Real Madrid CF - 2009 / 2014

FC Bayern Munich - 2014 / 2017













