Le très beau geste des joueurs de Sunderland pour un enfant malade

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Condamné par la maladie, Bradley Lowery a réalisé l'un de ses rêves après la visite des joueurs de Sunderland à son chevet. Un très beau geste de la part des footballeurs anglais.





Dans les bras de Jermain Defoe

Les footballeurs sont souvent très généreux quand il s’agit de faire plaisir à leurs fans. Atteint d’un cancer rare et incurable, Bradley Lowery, âgé de seulement cinq ans, a pu s’en rendre compte quand, jeudi, plusieurs joueurs de l’équipe de Sunderland sont venus lui rendre une petite visite. Ce n’est pas la première fois qu’ils portent de l’attention au jeune supporter et, cette fois, ce sont Jermain Defoe, Sebastian Larsson, John O’Shea et Vito Mannone qui n’ont pas hésité à lui réserver une surprise, du genre à réchauffer le cœur et redonner un soupçon d'espoir. Ils l’ont pris dans leurs bras, ont partager le plaisir de découvrir ses nouveaux jouets et l’enfant a même eu le privilège de s’endormir dans les bras de Jermain Defoe. Une magnifique image.

« Merci Sunderland »

Sur la page Facebook de Bradley Lowery, sa famille n’a pas manqué de remercier Sunderland, partageant les photos de ce moment inoubliable, « Bradley va bien et a retrouvé le sourire après que des visiteurs spéciaux soient venus le voir. Merci Sunderland, vous avez été incroyables pour Bradley. Bradley a partagé beaucoup de joie avec les joueurs et il s’est même endormi dans les bras de Jermaine. » Diagnostiqué avec un neuroblastome en 2013, Bradley Lowery est malheureusement condamné. Malgré le combat de ses parents, on a appris que le traitement ne lui ferait gagner qu'un peu de temps. Le voir sourire aux côtés d’athlètes de haut niveau est donc une bénédiction.





Il a touché toute l’Angleterre

L’Angleterre, la Premier League plus particulièrement, a été très touchée par l’histoire de ce petit bonhomme n'ayant pas eu la même chance que les autres. En 2016, ses proches ont pu récolté 700 000 livres sterling, dont 200 000 en provenance d’Everton, afin qu'il soit mieux soigné. Bradley Lowery a par ailleurs rencontré plusieurs grands noms du championnat, comme Pep Guardiola, Romelu Lukaku ou encore Asmir Begovic. Il a plusieurs fois été érigé au rang de mascotte de Sunderland et a même reçu le prix du plus beau but inscrit au mois de décembre. Un honneur pour souligner son courage, son amour du football et son sourire, celui de l'insouciance et du goût de la vie, si éphémère soit-elle.