Benzema dépasse Henry et devient le meilleur buteur français en Ligue des champions

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Auteur du but de l'égalisation contre Naples (victoire 3-1 du Real Madrid), Karim Benzema compte désormais 51 buts en Ligue des champions. L'attaquant surpasse d'une unité Thierry Henry et s'empare du titre de meilleur buteur français de l'histoire de la compétition. Et d'autres records sont à sa portée...

C'est fait ! Il était attendu, et Karim Benzema n'a pas manqué son rendez-vous. A 29 ans, l'attaquant du Real Madrid est entré dans l'histoire de la Ligue des champions ce mercredi 15 février 2017. A Santiago-Bernabeu, en huitième de finale aller, le Français, sur un excellent centre de Daniel Carvajal, a égalisé de la tête pour les Madrilènes contre Naples (18e). Un but qui a remis le Real sur les bons rails avec cette victoire finale 3-1. Et un but encore plus symbolique à titre personnel pour l'attaquant.





Plus fort et plus rapide qu'Henry

Cette réalisation de la tête est la 51e de la carrière de Karim Benzema en Ligue des champions. Les comptes sont bons : l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais est désormais le meilleur buteur français de l'histoire de la plus belles des compétitions européennes. L'ancien recordman était Thierry Henry avec 50 buts (et un 51e en comptant celui inscrit avec le Barça durant une rencontre de tour préliminaire en 2008-2009). Mais Benzema a été bien plus rapide que son prédécesseur : lui a marqué son 51e but à l'âge de 29 ans (il aura 30 ans en décembre prochain) alors qu'Henry a marqué son 50e but et dernier but en C1 en 2009 (victoire 4-0 du Barça contre le Bayern Munich en quart de finale retour le 8 avril 2009) à 32 ans.

Par ailleurs, l'ancien recordman a inscrit ses 50 buts en 112 matches de Ligue des champions. Son successeur a réussi à marquer son 51e lors de sa 89e apparition. Karim Benzema a fait part de sa satisfaction sur le site du Real Madrid : "Ce fut une belle soirée et nous avons tous réalisé une belle performance. Je suis très fier et heureux de mon match. Je me sens très bien et après avoir marqué le premier but, j'ai senti que les fans étaient avec moi. C'est très important pour la confiance".

Souvenirs de son premier but... en 2005

Deux fois vainqueur de la Ligue des champions (2014 et 2016 avec le Real Madrid), Karim Benzema a une histoire personnelle avec cette compétition à part. C'est en C1 qu'il a marqué son premier but chez les professionnels. C'était un 6 décembre 2005. Le jeune buteur n'avait pas encore 18 ans et Gérard Houllier, alors entraîneur de l'Olympique lyonnais, l'aligna d'entrée contre Rosenborg pour le dernier match des Gones dans la phase de poules de cette Ligue des champions 2005-2006.

L'OL étant déjà qualifié, Houllier fit tourner son effectif et lança d'entrée plusieurs remplaçants habituels et des jeunes : Rémy Vercoutre, Lamine Diatta, Sylvain Monsoreau, Benoît Pedretti, Hatem Ben Arfa... et donc Karim Benzema. A la 33e minute, John Carew déborda côté droit et centra pour son jeune coéquipier. Dans les six mètres, celui qui portait alors le n°19 repris du plat du pied droit sans contrôle et ouvrit la marque pour Lyon, qui s'imposera 2-1 face aux Norvégiens. Karim Benzema marquera son second but pro quatre mois plus tard en Ligue 1.

Prochain objectif : les 56 buts de Van Nistelrooy

Au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions, Karim Benzema pointe désormais au 5e rang (si on compte les buts inscrit en tour préliminaire, il n'est que 6e, à égalité avec Thierry Henry et devancé par Andriy Shevchenko). Parmi les joueurs encore en activité, les plus menaçants sont Zlatan Ibrahimovic (49 buts, dont un en tour préliminaire) et les Munichois Thomas Müller et Robert Lewandowski (39 buts). Sauf surprise, Karim Benzema dépassera bientôt Ruud van Nistelrooy et ses 56 buts en C1 (plus un en tour préliminaire).



En revanche, le Tricolore va devoir davantage cravacher pour rattraper le 3e de ce classement : Raul, qui a marqué 71 buts en Ligue des champions. Les deux leaders, Lionel Messi (93 buts) et Cristiano Ronaldo (95 buts plus un en tour préliminaire) semblent eux hors d'atteinte.

Le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions

(chiffres arrêtés au 16 février 2017)

1 - Cristiano Ronaldo : 134 matches, 95 buts (4 matches de tour préliminaire, 1 but)

2 - Lionel Messi : 112 matches, 93 buts

3 - Raul : 142 matches, 71 buts (2 matches de tour préliminaire, 0 but)

4 - Ruud van Nistelrooy : 73 matches, 56 buts (4 matches de tour préliminaire, 1 but)

5 - Karim Benzema : 89 matches de C1, 51 buts

6 - Thierry Henry : 112 matches, 50 buts (3 matches de tour préliminaire, 1 but)

7 - Alfredo Di Stéfano : 58 matches, 49 buts

8 - Andriy Shevchenko : 100 matches, 48 buts (8 matches de tour préliminaire, 6 buts)

9 - Zlatan Ibrahimovic : 119 matches, 48 buts (4 matches de tour préliminaire, 1 but)

10 - Filippo Inzaghi : 81 matches, 46 buts (4 matches de tour préliminaire, 4 buts)