Benzema, James Rodriguez et les Madrilènes la jouent façon FIFA 17

Par Maxime CLAUDEL

Karim Benzema, Dani Carvajal, Keylor Navas et d’autres stars du Real Madrid se sont prêtés au jeu du Skill Games Challenge pour une vidéo promotionnelle aux couleurs de FIFA 17. Qui tire le mieux les coups francs ?





Les règles

Les règles sont simples comme bonjour. Il fallait d’abord former deux équipes de quatre : d’un côté, nous avons donc la Team Espagne, composée d’Asensio, de Ruben Yanez, de Lucas Vasquez et de Carvajal, de l’autre la Team Reste du monde, avec James Rodriguez, Varane, Benzema et Keylor Navas. S’en suivent trois rounds où chacun doit tirer un coup franc avec un mur et des cibles rapportant des points. Du 100 % talent en somme.





Les meilleurs sont…

Avec 9 753 points, c’est l’équipe 100 % espagnole emmenée par Carvajal, moins bon tireur de son équipe avec 1 799 points, qui remportent le défi. Asensio a porté ses coéquipiers et compatriotes avec 4 261 points. Pas aidé par le gardien Keylor Navas (828 points), la Team Reste du monde échoue de peu (9736 points au total).





Mais le meilleur est…

Toutefois, même si son équipe a perdu, le Colombien James Rodriguez peut se targuer d’avoir été le plus adroit dans l’exercice. Effectivement, il a marqué 5 030 points, terminant tout en haut individuellement devant Asensio et Karim Benzema (2 511 points). Au final, c’est une vidéo assez sympathique que nous offre EA Sports, où nous pouvons voir huit Merengue s’éclater comme des gamins autour de la même passion du ballon rond. En espérant qu’il a eu une revanche dans FIFA 17, avec manette et non plus des crampons…