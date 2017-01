Borussia Dortmund : La jeunesse au pouvoir

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le Borussia Dortmund ne parvient peut-être pas toujours à retenir ses meilleurs joueurs et les empêcher de rejoindre Le Bayern ou des clubs plus huppés, mais les « Jaune et noir » commencent à être réputés pour une excellente chose : ils attirent les futurs talents de demain !







Isak et l'exemple Dembélé

Loin d’avoir la puissance financière des grands clubs européens, le Borussia recrute de manière très maline. Sur les dernières années, le club allemand a surtout fait venir de jeunes talents très prometteurs. La solution était idéale pour faire face à des départs de joueurs comme Lewandowski et Hummels.

Le Borussia parvient à attirer les jeunes très doués comme Ousmane Dembélé et Alexander Isak. Pour le Français, il était observé par l’Europe entière et notamment le Real Madrid, ou le FC Barcelone mais c’est en Bundesliga qu’il étale tout son talent. Du haut de ses 19 ans, il a pris part à 11 matches de championnat pour 5 buts. Pas sûr qu’ailleurs il aurait eu le même temps de jeu. A la lumière de la confiance donnée aux moins de 23 ans au Borussia, rien d’étonnant à voir Isak choisir Dortmund comme son nouveau club.















Baby Dortmund

Isak et Dembélé ne sont pas les seuls à avoir à peu près 20 ans et à évoluer à Dortmund. Le projet du club de mettre en avant la formation permet à des joueurs comme Christian Pulisic (9 matches), Felix Passlack (4 matches), Emre Mor (3 matches), Mikel Merino (2 matches) et Julian Weigl (14 matches) de porter les couleurs de l’équipe plus ou moins régulièrement.







Les précédents Hummels, Lewandoski, ou Kagawa...

Mais il ne s’agit pas d’une nouveauté pour Dortmund. Le journal Marca liste quelques noms de joueurs de moins de 23 ans qui ont rejoint l’équipe ces 10 dernières années. Parmi eux Hummels (transféré à 20 ans en 2009, aujourd’hui au Bayern), Kagawa (venu à 21 ans en 2010, désormais à Manchester), Lewandowski (arrivé à 21 ans, et qui évolue au Bayern), Ginter (recruté à 20 ans et toujours au club) ou encore Guerrero (parti de Lorient à 22 ans pour Dortmund). Du haut de ses 17 ans, Alexander Isak a sans doute fait un choix très mature et réfléchi.