Bundesliga : Dortmund s’approprie la « colline aux espions »

Par Redaction | Ecrit pour TF1 |

Surnommée « la colline des espions », en raison de la vue imprenable qu’elle offre sur le terrain d’entraînement du Borussia, la petite butte qui touche le terrain d’entraînement de Dortmund a été achetée par le club allemand. Die Welt révélait mercredi que le club avait proposé près de 330 000 euros afin de mettre un terme aux agissements des supporters, journalistes et espions de tous bords qui sévissaient dans la région. Car pour être au courant des plans du Borussia Dortmund, c'est bien simple, jusqu'à maintenant il suffisait de grimper la fameuse butte adjacente au terrain d’entraînement.

La colline a des yeux

L’endroit est largement connu et fréquenté par les journalistes, les fans et les espions des équipes adverses en quête d'un scoop depuis des lustres. Jusqu'à présent, malgré les arbres plantés par le club et les bâches tendues pour obstruer la vue, le Borussia Dortmund ne pouvait rien faire de plus car la colline se situe hors des limites de sa propriété. Le monticule, qui appartient encore à Hohenbuschei GmbH, une société immobilière, va bientôt changer de main et tomber dans l’escarcelle de Dortmund.

Le contrat n’a pas encore été signé

Fatigué de ne pas trouver la moindre solution convenable afin d’empêcher les guetteurs de sévir, les dirigeants du Borussia ont décidé d’acheter. Jurgen Klopp et Thomas Tuchel, son successeur, s’en sont toujours plaint. Désormais ils n’auront plus la moindre excuse. Un accord a été trouvé avec le propriétaire autour de 326 000 euros, mais le contrat n’a pas encore été signé.