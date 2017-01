CAN 2017 : les 23 de l’Algérie, sans Sofiane Feghouli

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Sélectionneur de l'Algérie, Georges Leekens a décidé de ne pas appeler Sofiane Feghouli pour la CAN 2017. Un choix fort et qui sera contesté.

Georges Leekens a dévoilé la liste des 23 joueurs algériens qu’il emmènera à la CAN 2017 et le moins que l’on puisse dire est que certains choix risquent de faire beaucoup parler.





Pas de Sofiane Feghouli

L’Algérie devra donc se passer des services de Sofiane Feghouli, l’un de ses cadres, lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une décision que les supporters des Fennecs ne devraient pas manquer de contester mais qui s’explique assez simplement d’un point de vue sportif : avec West Ham, l’ancien Grenoblois joue peu et ne revendique que huit apparitions en Premier League. Georges Leekens a estimé que ce n’était pas suffisant et le joueur en paye le prix fort. Courtisé par l’Olympique de Marseille, Feghouli serait peut-être bien inspiré de quitter les Hammers s’il ne veut pas compliquer davantage sa situation internationale, à moins qu’il parvienne finalement à s’imposer… Le sélectionneur belge a aussi mis sur la touche le défenseur central Carl Medjani (Leganés), lui qui a toujours été là depuis la Coupe du Monde 2010.





Trois joueurs de Ligue 1, Mahrez en chef de file

L’Olympique Lyonnais jouera sans Rachid Ghezzal, son milieu offensif, pendant la CAN 2017 (du 14 janvier au 5 février). Dijon verra partir son milieu axial Mehdi Abeid et Rennes le défenseur central Ramy Bensebaini. Bien évidemment, les espoirs des Fennecs, favoris de la compétition, seront concentrés sur Riyad Mahrez, sacré champion d’Angleterre la saison dernière avec Leicester et qui pourra compter sur son coéquipier Islam Slimani. Faouzi Ghoulam (Naples) et Yassine Brahimi (FC Porto), ont également été appelés.





La Liste des 23 Fennecs

Gardiens : Malik Asselah (JS Kabylie), Rais Mbolhi (Antalyaspor), Chemseddine Rahmani (MO Bejaia)



Défenseurs : Hicham Belkaroui (Espérance), Mokhtar Belkhiter (Club Africain), Ramy Bensebaini (Stade Rennais), Mohamed Benyahia (USM Alger), Liassine Cadamuro (Servette Genève), Faouzi Ghoulam (Naples), Aissa Mandi (Real Betis), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger), Djamel Mesbah (Crotone)



Milieux : Mehdi Abeid (Dijon), Nabil Bentaleb (Schalke 04), Yassine Brahimi (FC Porto), Rachid Ghezzal (Olympique Lyonnais), Adlene Guedioura (Watford), Saphir Taider (Bologne)



Attaquants : Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Sofiane Hanni (Anderlecht), Riyad Mahrez, Islam Slimani (Leicester City), El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb).