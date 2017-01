CAN 2017 : Notre équipe type pré-compétition

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Samedi, sur les coups de 17 heures, face à la Guinée-Bissau, le Gabon donnera le coup d’envoi de la CAN 2017. Avec elle, son lot de stars et de jeunes pépites à suivre. Découvrez l’équipe type de la rédaction de Telefoot.fr pour la compétition !

Evénement footballistique de l’hiver, la CAN verra s’affronter les 16 meilleures équipes du continent africain. Entre les stars internationales, les pépites courtisées par les plus grands clubs européens et les valeurs sûres, la Coupe d’Afrique des Nations verra du beau monde peupler les pelouses gabonaises du 14 janvier au 5 février. Quels joueurs vont briller ? La rédaction de Telefoot.fr se mouille.

M’Bolhi, comme une évidence

Si le continent africain regorge de joueurs talentueux partout sur le terrain, il doit faire face à un petit déficit concernant le poste de gardien de but. Aucun de ses portiers ne brille dans un grand club européen. Valeur sûre de l’équipe d’Algérie depuis 2010, Raïs M’Bolhi intègre notre sélection, notamment après une Coupe du Monde de haute-voltige au Brésil.

Une défense aux allures napolitaines

Avec 22 buts encaissés, Naples ne possède pas la défense la plus hermétique d’Italie, loin derrière la Juventus et ses 14 pions encaissés. Pourtant, le club italien place deux de ses ouailles dans notre sélection type. Beaucoup d’observateurs s’accordent pour dire que Faouzi Ghoulam est un des meilleurs latéraux gauches de Serie A, voire du Monde. Avec Naples, il a déjà distillé six passes décisives cette saison. En défense, il retrouve son coéquipier, Kalidou Koulibaly, toujours aussi impérial. Le Napolitain est associé à Eric Bailly en charnière centrale. L’Ivoirien s’est rapidement adapté au jeu de Manchester United et montre déjà toute l’étendue de son talent à 22 ans. La défense est finalement complétée par Serge Aurier, au poste de latéral droit. Sans être toujours étincelant au PSG, il demeure une valeur sure en sélection. Pour le dernier match de préparation des Ivoiriens face à l’Ouganda, il a notamment marqué et délivré deux passes décisives.





Un milieu technique, entre promesses et expérience

Dans notre 4-3-3, trois joueurs très techniques et/ou prometteurs composent le milieu de terrain. En sentinelle, Idrissa Gueye, le récupérateur d’Everton. A 27 ans, l’ancien joueur du LOSC semble vivre sa saison la plus aboutie de sa carrière. Titulaire indiscutable chez les Toffees, il a été aligné 19 fois en Premier League par Ronald Koeman. Le Sénégalais est associé à Franck Kessié et Jean-Michael Seri. Les deux Ivoiriens réalisent une première moitié de saison exemplaire. Le premier brille à l'Atalanta. En 16 rencontres de Serie A, il a fait trembler les filets six fois et délivré une passe décisive. A 20 ans, il intéresse déjà les plus grandes écuries européennes. Le deuxième flambe littéralement à l’OGC Nice. Avec huit passes décisives distillées en Ligue 1, il est le meilleur passeur de France et le deuxième des cinq grands championnats, juste derrière Kevin De Bruyne. Le Niçois intègre logiquement notre équipe type L1 à mi-saison.

Une attaque de feu

Dans notre équipe type de la CAN, Seri et Kessié auraient tout le loisir de distribuer des caviars pour trois attaquants qui sont en feu cette saison. A gauche, Baldé Keita, le Sénégalais de la Lazio. L’ailier a fait trembler les filets cinq fois en 16 matches. Il n’est pas étranger à la quatrième place de son équipe en Serie A. A droite, plusieurs joueurs pouvaient prétendre à une place dans notre sélection, comme Riyad Mahrez et Mohamed Salah. Le Graal revient finalement à Sadio Mané, qui présente des statistiques un poil meilleures que ses adversaires. L’attaquant de Liverpool a disputé 19 rencontres de Premier League cette saison pour neuf buts et quatre assists. En pointe, place au meilleur buteur de Bundesliga, Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais, toujours aussi impérial, a scoré 20 fois toutes compétitions confondues cette saison, ce qui le propulse à la troisième place des meilleurs buteurs européens, juste derrière Lionel Messi et Edinson Cavani.

