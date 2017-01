CAN 2017 : le Gabon est éliminé !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Pays organisateur, le Gabon a été éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations. Il quitte la compétition par la petite porte en n’ayant gagné aucun de ses matches. Dans son groupe, ce sont finalement le Cameroun et le Burkina Faso qui se sont qualifiés pour les quarts de finale.





Coup de tonnerre au Gabon

Coup de tonnerre à la CAN 2017 : le Gabon de Pierre-Émerick Aubameyang a été éliminé de la compétition, sa compétition. Le match sous haute pression face au Cameroun s’est terminé sur un score vierge alors que les Gabonais devaient absolument s’imposer. Pourtant, les Panthères ont tout donné sous l’impulsion de Bouanga, lequel a trouvé le poteau en toute fin de rencontre puis vu le gardien Ondoa repousser une ultime tentative de Ndong dans la foulée. C’est une sacrée désillusion pour le Gabon, qui n’aura remporté aucun de ses matches. Il n’en a perdu aucun non plus, mais cela ne lui réchauffera probablement pas le cœur. Cela faisait 23 ans qu’un pays hôte n’avait pas été éliminé à l’issue de la phase de groupes.





Ça passe pour le Burkina Faso

Dans l’autre rencontre du groupe A, le Burkina Faso est allé valider son ticket pour les quarts de finale en battant la Guinée-Bissau, sur des réalisations de Silva, contre son camp (12e) et Traoré (57e). Il termine donc premier du groupe avec le même nombre de points que le Cameroun, à la faveur d’une meilleure différence de buts.





Le Mali n’est plus maître de son destin

Le Mali d’Alain Giresse a réalisé une très mauvaise opération en perdant face au Ghana, qualifié pour les quarts de finale avant le dernier match de la phase de groupes. Malmenés en première période et concédant l’ouverture du score sur un bon service de Jordan Ayew pour Gyan (22e), les Aigles ont tout fait pour revenir après la pause. Mais les Black Stars ont tenu bon pour signer une deuxième victoire de rang dans cette CAN 2017, ce qui leur permet d’envisager la dernière rencontre face à l’Egypte sereinement. Vainqueurs à l’arrachée de l’Ouganda (un unique but à la 89e minute par El Saïd), les coéquipiers de Mohamed Salah ont pris une belle option sur la qualification. Un match nul face au Ghana suffira à leur bonheur et éjectera, de fait, le Mali, plus maître de son destin et obligé de battre l'Ouganda pour y croire.